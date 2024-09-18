İki kardeşin öldürülmesine neden olan fotoğraf! Yanlış anlayıp işkenceyle katlettiler

18 Eylül 2024 14:41 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 15:10

Brezilya'da korkunç bir 'yanlış anlaşılma' cinayeti işlendi. Rayane Alves Porto ve Rithiely Alves Porto isimli kız kardeşler, aile fotoğrafında yaptıkları hareketler nedeniyle önce işkence gördü ardından öldürüldü.

Brezilya​'da 3 kardeş, festivalde eğlenceli dakikalar geçirdikten sonra kabusu yaşadı. 25 yaşındaki Rayane Alves ve kız kardeşi 28 yaşındaki Rithiele Alves ve erkek kardeşleri, festivalden sonra bir fotoğraf çekildi. Bu fotoğrafta her kardeş el ve yüz hareketleri yaptı. 3 kardeşi yakan fotoğraf, kaçırılmalarına neden oldu.

BIÇAKLA İŞKENCE: PARMAKLARINI KESTİLER

'Comando Vermelho' isimli bir çete​, 3 kardeşi de kaçırdı. Eli kanlı çetenin kız kardeşlere bıçakla işkence edip, saçlarını ve parmaklarını kestiği ortaya çıktı. Erkek kardeş ise yaralı olarak kaçmayı başardı.

KIZ KARDEŞLER​ ÖLÜ BULUNDU

Çetenin elinden kurtulan erkek kardeş, soluğu poliste aldı ve eve baskın düzenlendi. Fakat kız kardeşler Rayane ve Rihtiele, odalardan birinde ölü olarak bulundu.

CİNAYETİN NEDENİ FOTOĞRAF!

Polis, çetenin 3 kardeşi neden kaçırdığına dair yaptığı açıklamada, fotoğrafta yapılan el ve yüz hareketlerinin rakip 'Primeiro Comando da Capital' çetesinin el işaretlerine benzemesi nedeniyle olduğunu söyledi. Fakat kardeşlerin herhangi bir suç örgütüyle bağlantısı olduğuna dair bir kanıt yoktu.

Genç kızların ölmeden önce üç saat boyunca işkence gördüğü belirtildi. Polis yetkilisi, mağdurların bir odada tutulduktan sonra teker teker dışarı çıkarılarak işkence gördüğünü söyledi.