İki kez doğan bebek tıp literatürüne girdi! Zorlu süreçlerin ardından gelen mutluluk

İngiltere'de bir bebek iki kez doğdu. Tıp literatürüne geçen Rafferty son olarak dünyaya gözlerini sağlıklı bir bebek olarak açmayı başardı.

İngiltere'de yaşayan Lucy ve Adams çifti, zorlu hayatlarının ardından anne ve baba heyecanını yaşarken kötü haberle adeta yıkıldılar. 32 yaşındaki Lucy, hamileliğinin 12. haftasında rutin bir kontrol sırasında yumurtalık kanseri olduğunu öğrendi. Doktorlar, kanserli hücrelerin temizlenmesi için doğuma kadar vakit olmadığını söylediler.

RAHİM ANNENİN VÜCUDUNDAN DIŞARI ÇIKARILDI

Hamileliği nedeniyle standart bir kapalı ameliyat yapılamayınca bir başka çare devreye girdi. Oxford'daki John Radcliffe Hastanesi'nde görevli cerrah Hooman Soleymani Majd liderliğindeki ekip, sıra dışı bir operasyona karar verdi.

Lucy hamileliğinin 20. haftasında ameliyata alındı ve rahmi içindeki bebekle beraber vücudundan çıkarıldı. Ekip, oldukça dikkatli bir şekilde kanserli hücreleri temizledi. Bu esnada rahim, uterin arter yoluyla bebeğe kan ve oksijen sağlamaya devam etti. İki saat süren ameliyat boyunca rahim dışarıda tutulurken steril tuzlu su torbaları sayesinde uygun sıcaklık da sağlandı. Ayrıca bebeğin kalp atışı sürekli olarak kontrol edildi.

Lucy'nin ameliyatı oldukça başarılı geçti, rahim tekrar vücuda yerleştirildi ve hamileliğin devamı sağlandı. Bebek Rafferty, ocak ayında sağlıklı bir şekilde dünyaya gözlerini açtı.

''BEBEĞİ TANIYOR GİBİYDİM''

Cerrah Soleymani Majd, "Rafferty'yi hastanede tekrar gördüğümde sanki onu daha önce de tanıyormuşum gibi hissettim. Hayatımın en duygusal anlarından biriydi" diyerek duygularını paylaştı.

Lucy ise hiçbir belirti göstermemesine rağmen kanserin erken aşamada teşhis edilmesini büyük bir şans olarak değerlendirdi.

ZORLU SÜREÇLERİN ARDINDAN MUTLULUK

Dailymail'in haberine göre, baba Adam da 2022 yılında böbrek nakli olduğunu ve yaşam mücadelesinin ardından arkadaşından yapılan nakille hayata tutunduğunu anlattı. Adam yaşadıkları sürece dair ''Tüm bu zorlu süreçlerden sonra Rafferty'yi kucağımıza almak hayatımızın en muhteşem anıydı. Tarif edilemezdi" dedi.