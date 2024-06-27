İki kez piyango kazandı! Toplam 2.3 milyon TL'nin sahibi sırrını açıkladı

27 Haziran 2024 16:30 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 17:05

ABD'nin Maryland eyaletinde yaşayan bir adam yıllarca kullandığı stratejisi sayesinde iki kez piyango kazandı. Kimliği yalnızca "Bay D" olarak açıklanan adam, 50 yıllık piyango serüveninden sonra 50.000 dolar (1 milyon 643 bin TL) ödül kazandı.

Prince George's County sakini, ilk olarak rastgele sayılarla oynamaya başladığını, ancak kısa süre sonra her seferinde aynı sayı kümesini kullanarak oyunlar için kendi stratejisini benimsediğini söyledi.

Adam daha önce 20.000 dolar (657 bin TL) kazandı. Ancak ikinci kez bunun iki katından fazlasını kazanacağını asla hayal etmemişti.

Bay D, 50.000 dolarlık piyangonun 2 dolarlık bir biletten çıktığını söyledi. Bay D bir atıştırmalık büfesinde sıra beklerken telefonundaki piyango uygulamasını kullanarak biletini kontrol etti.

Kazanamayacağını düşünen adam bunalmış bir halde, numaraları kalabalıktan uzakta doğrulamak için aceleyle arabasına gitti. Orada 50.000 dolar kazandığını doğruladı.

"DIŞARIDA KAZANILACAK DAHA ÇOK PARA VAR"

Bay D, Baltimore'daki Piyango merkezinde ödülünü aldıktan sonra şunları söyledi; "Sonunda kazandım! Yıllardır aynı numaraları oynuyordum! Sonunda kazandım!"

Kazancını faturalarını ödemek, gelecek için birikim yapmak ve hak ettiği bir tatili yapmak için kullanmayı planladığını açıkladı. Tekrar oynama ve kazanma ihtimali sorusu üzerine, "Buna inansanız iyi olur, dışarıda kazanılacak daha çok para var ve umarım kazanırım" dedi.