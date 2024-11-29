İki kontrol noktasından da geçti 7 saatlik uçak yolculuğunda adeta saklambaç oynadı! Bir garip bedavacılık oyunu

29 Kasım 2024 09:37 - Güncelleme : 29 Kasım 2024 09:54

ABD'den Fransa'ya giden bir kadın, uçak yolculuğunu bedavaya getirdi. İki güvenlik noktasından geçmeyi başaran kadın, uçuş sırasında ise adeta saklambaç oynadı. Fakat çabaları boşa çıktı, yakayı ele verdi.

Mercimek çorbası tahtından oldu! Dünyanın en iyi çorbaları arasındaki Türk lezzeti değişti

Mercimek çorbası tahtından oldu! Dünyanın en iyi çorbaları arasındaki Türk lezzeti değişti

ABD'nin New York​ şehrinden, Paris​'e gitmek için Delta Airlines'a ait bir uçağı gözüne kestiren kadının, yolculuğu bedavaya getirmek için yapmadığı kalmadı. Üstelik hiçbir biniş kartına sahip olmamasına rağmen New York’taki John F. Kennedy Havalimanı’nda iki güvenlik kontrol noktasından geçti.

TUVALETLER ARASINDA MEKİK DOKUDU

Uçağa binmeyi başaran kadın​ 7 saatlik yolculuk boyunca 4 farklı tuvalet arasında mekik dokudu. Yolcular, kadının hasta olduğunu düşündüler fakat kabin ekini durumdan şüphelendi. Ekip, kadının yolcu listesinde olmadığını ve biniş kartı da göstermediğini fark etti.

Uçak, Paris Charles de Gaulle Havalimanı'na indiğinde, kadın, polis tarafından uçaktan çıkarıldı.

Uçaktaki 375 yolcudan biri olan Rob Jackson olaya ilişkin yaptığı açıklamada, uçağın kapıya yanaştığı zaman durumu anladıklarını belirtti. Jackson, ''Pilot, Fransız polisinin ciddi bir güvenlik sorunu nedeniyle uçağa geleceğini ve herkesin yerinde kalması gerektiğini söyledi.'' dedi.

YASAKLI EŞYA TAŞIMIYORDU

BBC'nin haberine göre, Delta Airlines, güvenlik ve emniyetin her şeyden önemli olduğunu belirttikleri açıklamasında soruşturma başlatıldığını bildirdi. Yetkililer, kaçak yolcu olayını ise doğruladı.

ABD Ulaştırma Güvenliği İdaresi (TSA), kadının güvenlik taramasından geçtiğini ve yasaklı herhangi bir eşya taşımadığını belirtti. Ancak, kimlik doğrulama ve biniş statüsü kontrollerini nasıl geçtiği konusunda detaylı bilgi paylaşılmadı.