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İki parça müsvedde kağıda yazılı eser müzayedeye damga vurdu! Dudak uçuklatan fiyata satış

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Anadolu Ajansı
21 Ocak 2025 10:36 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 10:46
İki parça müsvedde kağıda yazılı eser müzayedeye damga vurdu! Dudak uçuklatan fiyata satış

ABD'nin Nobel Ödüllü müzisyeni Bob Dylan'ın 'Mr. Tambourine Man' şarkısının daktiloyla yazılmış taslakları dudak uçuklatan bir fiyata satıldı. İki parça olan kağıtlar için adı açıklanmayan bir kişi, 510 bin dolar yani 18 milyon TL'ye satıldı.

ABD'nin Tennessee eyaletinde düzenlenen müzayedeye Nobel Ödüllü müzisyen Bob Dylan'ın müsvedde kağıtlara yazılmış eseri damga vurdu. Müzayedede, sanatçıya ait fotoğraflar, müzik notaları, gitar gibi yaklaşık 60 parça alıcıların beğenisine sunuldu.

İki parça müsvedde kağıda yazılı eser müzayedeye damga vurdu! Dudak uçuklatan fiyata satış - 1. Resim

12 MİLYON TL'YE ALICI BULDU

Müzayedede 1965 tarihli Mr. Tambourine Man şarkısının daktiloyla yazılmış taslakları yoğun ilgiyle yaklaşık 510 bin dolara yani 18 milyon TL'ye alıcı buldu.

Açık artırmada, Dylan'ın imzasını taşıyan 1968 tarihli yağlı boya tablo 260 bin dolara, 1983 model Fender markalı gitar ise 225 bin dolara satıldı.

Müzayede evi, açık artırmada hem yüz yüze hem de çevrim içi tekliflerle toplamda yaklaşık 1,5 milyon dolar elde edildiğini açıkladı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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