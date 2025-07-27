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 | Berkay Alptekin

İki uçak havada çarpışma tehlikesi atlattı! Korku dolu anlar kamerada

ABD'nin California eyaletindeki bir havalimanından kalkan yolcu uçağı kısa süre sonra bir anda 91 metre dalışa geçti. Yolcular koltuklarından fırlarken, pilotun başka bir uçağa çarpmamak için böyle bir refleks gösterdiği ortaya çıktı.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
27.07.2025
saat ikonu 15:28
|
GÜNCELLEME:
27.07.2025
saat ikonu 15:28

ABD’de California eyaletinin Burbank şehrinden kalkan Southwest Havayolları’na ait bir yolcu uçağının kısa süre sonra başka bir uçağa çarpmamak için 36 saniyede 300 feet (91 metre) alçaldı.

İki uçak havada çarpışma tehlikesi atlattı! Korku dolu anlar kamerada

YOLCULAR KOLTUKLARINDAN FIRLADI

FlightAware’in verilerine göre, pilot, yakındaki bir uçaktan gelen uyarıyı alır almaz dalış yaparak çarpışmayı engelledi. Hızlı inişe geçmesinin ardından ise kemerleri takılı olmayan yolcular koltuklarından fırladı.

Diğer uçağın, duruma yakın bir kaynak tarafından bildirildiğine göre, Hawker Hunter MK 58 tipi tek kişilik bir savaş uçağı olduğu belirtildi. FAA kayıtlarına göre, söz konusu uçak bir şirkete kayıtlı.

İki uçak havada çarpışma tehlikesi atlattı! Korku dolu anlar kamerada

UÇAKTAKİ ÜNLÜ KOMEDYEN O ANLARI ANLATTI

Komedyen Jimmy Dore, X'te "Pilot, Burbank havaalanı üzerinde havada çarpışmayı önlemek için agresif bir şekilde iniş yapmak zorunda kaldı. Ben ve birçok kişi koltuklarından fırladık ve kafalarımızı tavana çarptık, bir uçuş görevlisinin tıbbi müdahaleye ihtiyacı vardı." ifadelerine yer verdi.

Yolculardan Steve Ulasewicz ise NBC Los Angeles’a yaptığı açıklamada uçağın yaklaşık 10 saniye boyunca serbest düşüşteymiş gibi hissettirdiğini söyledi. "İnsanlar çığlık atıyordu. Tam bir kargaşa vardı. İnsanlar uçağın düştüğünü sandı" dedi.

İki uçak havada çarpışma tehlikesi atlattı! Korku dolu anlar kamerada

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ETİKETLER
#Uçuş Kazası
#Southwest Havayolları
#Uçak Çarpma
#Burbank Havaalanı
#Havker Hunter
#Yolcu Uçağı
#Dünya
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