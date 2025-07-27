İki uçak havada çarpışma tehlikesi atlattı! Korku dolu anlar kamerada

ABD’de California eyaletinin Burbank şehrinden kalkan Southwest Havayolları’na ait bir yolcu uçağının kısa süre sonra başka bir uçağa çarpmamak için 36 saniyede 300 feet (91 metre) alçaldı.

YOLCULAR KOLTUKLARINDAN FIRLADI

FlightAware’in verilerine göre, pilot, yakındaki bir uçaktan gelen uyarıyı alır almaz dalış yaparak çarpışmayı engelledi. Hızlı inişe geçmesinin ardından ise kemerleri takılı olmayan yolcular koltuklarından fırladı.

Diğer uçağın, duruma yakın bir kaynak tarafından bildirildiğine göre, Hawker Hunter MK 58 tipi tek kişilik bir savaş uçağı olduğu belirtildi. FAA kayıtlarına göre, söz konusu uçak bir şirkete kayıtlı.

UÇAKTAKİ ÜNLÜ KOMEDYEN O ANLARI ANLATTI

Komedyen Jimmy Dore, X'te "Pilot, Burbank havaalanı üzerinde havada çarpışmayı önlemek için agresif bir şekilde iniş yapmak zorunda kaldı. Ben ve birçok kişi koltuklarından fırladık ve kafalarımızı tavana çarptık, bir uçuş görevlisinin tıbbi müdahaleye ihtiyacı vardı." ifadelerine yer verdi.

Yolculardan Steve Ulasewicz ise NBC Los Angeles’a yaptığı açıklamada uçağın yaklaşık 10 saniye boyunca serbest düşüşteymiş gibi hissettirdiğini söyledi. "İnsanlar çığlık atıyordu. Tam bir kargaşa vardı. İnsanlar uçağın düştüğünü sandı" dedi.