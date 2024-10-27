İki uçak havada çarpıştı, gökyüzünden enkaz yağdı! Faciadan kurtulan olmadı

27 Ekim 2024 10:22 - Güncelleme : 27 Ekim 2024 10:56

Avustralya'nın en eski yerleşkesi Sydney'in güneybatısında bulunan ormanlık alanda facia yaşandı. İki uçak havada çarpıştı. Korkunç kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

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Avustralya​'nın Sydney​ bölgesinde ormanlık alanda korkunç bir kaza​ meydana geldi. Sydney'in güneybatısındaki ormanlık alanda 2 küçük uçak havada çarpıştı. İki kişinin bulunduğu Cessna 182 ile bir kişinin bulunduğu ultralight tipi hava aracı yaklaşık 90 kilometre mesafede çarpıştı.

KAZADAN KURTULAN OLMADI

Uçaklardan biri alev aldı. Kaza yerine ulaşan ekipler, her iki enkazda da hayatta kalan olmadığını doğruladı. Yetkililer, ''iki küçük uçağın havada çarpışması sonucu üç kişi hayatını kaybetti.'' açıklamasında bulundu.

GÖKYÜZÜNDEN ENKAZ YAĞDI

Yetkililer, görgü tanıklarının "gökyüzünden düşen enkaz parçaları" gördüğünü ve yardım etmeye çalıştıklarını ifade ederken, kazanın "hayatta kalınamaz" nitelikte olduğunu sözlerine ekledi.

Kazanın nedeninin Avustralya Ulaştırma Güvenliği Bürosu tarafından araştırılacağı ifade edildi.