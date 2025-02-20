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 | Berrak Arican

İki ülke arasında zehir tüneli: Derinliği 12 metre ucu bucağı belirsiz!

Fas ile İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta arasında zehir tüneli bulundu. Uyuşturucu kaçakçılığı için kullanılan tünelin 12 metre derinlikte olduğu belirlenirken uzunluğu henüz tespit edilemedi.

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İki ülke arasında zehir tüneli: Derinliği 12 metre ucu bucağı belirsiz!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.02.2025
saat ikonu 17:20
|
GÜNCELLEME:
20.02.2025
saat ikonu 17:20

İspanyol polisi, Fas ile İspanya arasındaki uyuşturucu kaçakçılığına darbe vurdu. Fas topraklarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta bölgesine uzanan bir zehir tüneli bulundu.

Sanayi bölgesindeki bir depoda yapılan arama sırasında ortaya çıkarılan ve temel aydınlatma sistemiyle donatıldığı tespit edilen tünelin 12 metre derinliğinde olduğu tespit edildi. Fakat tünelin uzunluğu henüz belirlenemedi.

14 KİŞİ GÖZALTINDA

"Hades" adı verilen operasyonda son 3 haftada 2'si polis memuru da dahil olmak üzere 14 kişinin gözaltına alındığı, 6 bin kilogram uyuşturucu ele geçirildiği kaydedildi.
Öte yandan Kuzey Afrika ile Avrupa arasında uyuşturucu kaçakçılığında geçiş noktası olan Ceuta, uzun zamandır kaçakçılık operasyonlarının merkezinde.

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