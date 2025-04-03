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 | Murat Makas

İki ülke Bosnalı Sırp lider Dodik'e giriş yasağı getirdi

Almanya ve Avusturya Bosnalı Sırp lider Milorad Dodik ile ilgili kritik karar aldı. İki ülke Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) Başkanı Milorad Dodik ile iki RS siyasetçiye ülkeye giriş yasağı getirdiğini açıkladı.

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İki ülke Bosnalı Sırp lider Dodik'e giriş yasağı getirdi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
03.04.2025
saat ikonu 20:48
|
GÜNCELLEME:
03.04.2025
saat ikonu 20:48

Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger ve Almanya'nın Avrupa ve İklimden sorumlu Devlet Bakanı Anna Lührmann Bosna Hersek’teki gündemi ele aldı. Sırp Cumhuriyeti yönetiminin ayrılıkçı eylemlerinin tetiklediği anayasal kriz en çok konuşulan konu oldu. Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) Başkanı Milorad Dodik ile ilgili kritik karar alındı.

İki ülke Bosnalı Sırp lider Dodik'e giriş yasağı getirdi

ALMANYA VE AVUSTURYA'YA GİRMESİ ENGELLENİYOR

Almanya Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, Avusturya ve Almanya'nın Sırp Cumhuriyeti entitesinden sorumlu politikacılara karşı diğer Avrupalı ortaklarla yakın koordinasyon içerisinde kararlı adımlar atacağı ifade edilerek, bu konuda 3 sorumlu RS politikacısının gelecekte Avusturya ve Almanya'ya girmesini engellemek için önlemler alındığı bildirildi.

''BU TÜR DAVRANIŞLARI KABUL ETMİYORUZ''

Bakan Meinl-Reisinger, Dodik'in ayrılıkçı kışkırtmaları ve eylemlerini yeni boyuta taşıdığını ve yasal kırmızı çizgileri açıkça aştığını dile getirerek, Dodik'in bununla Batı Balkanların güvenliğini, istikrarını, anayasal düzenini ve toprak bütünlüğünü tehdit ettiğini vurguladı. Meinl-Reisinger, bu tür davranışları daha fazla kabul edemeyeceklerini ifade etti.
Bosna Hersek'in geleceğinin Avrupa Birliği'nde (AB) olduğuna dikkati çeken Meinl-Reisinger, Avrupa yanlısı tüm güçlere, Bosna Hersek'in AB üyeliğini gerçekleştirme çabalarında onları aktif şekilde desteklemeye devam edeceklerine dair güvence vermek istediklerini kaydetti.

İki ülke Bosnalı Sırp lider Dodik'e giriş yasağı getirdi

''BOSNA HERSEK'İ TEHLİKEYE ATIYOR''

Almanya Devlet Bakanı Lührmann da Bosna Hersek'in anayasal düzenine yönelik saldırılardan sorumlu olanların barışı, bölgedeki güvenliği ve Bosna Hersek'in AB'deki geleceğini tehlikeye attığını belirterek, "Bu nedenle tedbirlerimiz tam da bu kişilere yöneliktir." ifadesini kullandı.
Ülkedeki tüm sorumlulara AB reform yoluna geri dönmeleri ve bu yolda bir sonraki adımları atmaları çağrısında bulunan Lührmann, "Bosna Hersek AB'ye aittir ve Almanya Bosna Hersek'in yanında olmaya devam edecektir." diye konuştu.
Öte yandan Avusturya'nın kamu yayıncı kuruluşu ORF'de yer alan haberde Meinl-Reisinger, Saraybosna'da yapığı açıklamada, Rus yanlısı ayrılıkçı RS Başkanı Dodik ile iki RS siyasetçisinin Almanya ve Avusturya'ya girişlerinin yasaklanacağını söyledi.

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ETİKETLER
#Almanya
#bosna hersek
#avusturya
#Sırp Cumhuriyeti
#Milorad Dodik
#Ayrılıkçı Eylemler
#Anayasal Kriz
#Avrupa Birliği (ab)
#Siyasi Kriz
#Dünya
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