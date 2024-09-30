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İki ülke sınırları değişti! Harita yeniden çizilecek

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
30 Eylül 2024 11:58 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 12:15
İki ülke sınırları değişti! Harita yeniden çizilecek

Küresel iklim değişikliği, Avrupa'da 2 ülkenin sınırlarının değişmesine neden oldu. İsviçre ve İtalya'da eriyen buzullar bu kararın alınmasına neden oldu. İki ülke arasında harita yeniden çizildi.

Dünyanın dört bir yanında yaşanan iklim krizi​, ülkelerin harita değişikliğine gitmesine neden oldu. Avrupa​'da eriyen buzullar​, İsviçre​ ile İtalya'nın sınırlarını değiştirdi. İki ülke, Matterhorn zirvesinde belirlenen sınırda değişiklik konusunda anlaştı.

İki ülke sınırları değişti! Harita yeniden çizilecek - 1. Resim

BUZULLARIN ERİMESİ SINIRI DEĞİŞTİRDİ

Avrupa'da buzullar küresel iklim değişikliği nedeniyle hızla eriyor. Guardian'daki habere göre, İsviçre hükümeti, ülke sınırının önemli bir bölümünün buzullarla belirlendiğini belirterek erime dolayısıyla böyle bir değişikliğe gidildiğini ifade ediyor.

Bloomberg'deki habere göre ise, bu değişiklik Zermatt'taki kayak merkezini de etkileyecek.

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İSVİÇRE VE İTALYA KARARI VERDİ

Değişikliklerin mayıs 2023 yılına komisyonca kabul edildiği, geçen cuma günü ise resmen onaylandığı belirtiliyor. Kararın İtalya'nın imzasına kaldığı ifade ediliyor.

İki ülke sınırları değişti! Harita yeniden çizilecek - 3. Resim

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Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
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Yeryüzü30 Eylül 2024 12:21

Artık değişiyor sanki zamanında bizler de değişmemiz lazım

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