İki ülkenin devriyesi Güney Kore'yi alarma geçirdi! Jetli yanıt gecikmedi

30 Kasım 2024 09:56 - Güncelleme : 30 Kasım 2024 10:07

Çin Savunma Bakanlığının açıklamasında, Çin ve Rusya'ya ait savaş uçaklarının Japon Denizi (Doğu Denizi) üzerinde devriye yaptığı bildirildi. "Stratejik hava devriyesi" olarak adlandırılan devriye uçuşları Güney Kore'yi alarma geçirdi.

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Çin​ Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, devriye uçuşunun, Çin ve Rusya​ ordularının yıllık işbirliği planı kapsamında yürütüldüğü kaydedildi. Açıklamada 9'ncu kez yapılan hava devriyesinin, iki ülke hava kuvvetlerinin ortak eğitim ve operasyon kabiliyetini test etmeyi ve geliştirmeyi amaçladığı belirtildi.

Çin Halk Kurtuluş Ordusunun ulusal medyaya servis ettiği fotoğraflarda, devriye uçuşunda Çin'e ait 1 adet J-16 savaş jeti ile 2 adet H-6N bombardıman uçağının, 1 adet Rus Tu-95 bombardıman uçağına eşlik ettiği görüldü.

"Stratejik hava devriyesi" olarak ifade edilen devriye uçuşlarının hiçbir ülkenin hava sahasını ihlal etmediği bildirildi.

SINIR İHLALİ SONRASI GÜNEY KORE'DEN JETLİ YANIT

Güney Kore merkezli Yonhap haber ajansına göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, 5 Çin ve 6 Rus savaş uçağının Kore Hava Savunma Tanımlama Bölgesi'nin (KADIZ) doğu ve güney bölümüne girdiğini belirtmişti.

İhlal sonrası Güney Kore'ye ait savaş jetleri bölgeye gitmek için havalanmıştı.

Uluslararası hukukta tanımı bulunmayan ve herhangi bir uluslararası otorite tarafından denetlenmeyen, ülkelerce tek taraflı ilan edilen Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ), ülkenin tanımlı hava sahasını ihlal niyeti olmayan sivil uçakları kapsamına almıyor ancak bölgeye giren askeri uçaklar, potansiyel tehdit değerlendirilerek uyarılıyor.