İki yıldır altın bulamıyordu: Toprağın altından tarihi bir hazine çıktı

14 Aralık 2024 12:20 - Güncelleme : 14 Aralık 2024 12:21

Metal dedektörüyle iki yıl boyunca altın bulamayan Paul McLoughin, Salisbury'de yaptığı bir kazıda 14. yüzyıla ait, üzerinde "Kalbim sende" yazılı altın bir yüzük keşfetti. Yüksek statülü bir kişiye ait olduğu düşünülen yüzük, mükemmel durumuyla tarihi bir hazine olarak nitelendirildi.

Güney Galler’den Paul McLoughin, bir metal dedektörüyle yaptığı aramada bir Orta Çağ yüzüğü keşfederek hayatının en büyük sürprizini yaşadı. 32 yaşındaki çelik işçisi McLoughin, iki yıl boyunca herhangi bir altın bulamadan dedektörle arama yaparken Salisbury, Wiltshire’da katıldığı bir dedektör etkinliğinde unutulmaz bir keşfe imza attı.

YÜZÜĞÜN ÜZERİNDE "KALBİM SENDE" YAZIYOR

32 yaşındaki Paul toprağı 20 cm kazdı ve üzerinde Aziz Christopher'ın karmaşık bir şekilde işlendiği zarif altın yüzüğü gördü. Paul, MS 1300-1500 yıllarına tarihlenen yüzüğü incelerken "heyecandan titremeye" başladığını söyledi. 23 mm çapındaki yüzüğün üzerinde Fransızca "Mon Cuer Auet" yani "Kalbim sende" yazısı bulunuyor.

Yüzüğün bir piskopos ya da asilzade gibi yüksek statülü bir kişiye ait olduğu düşünülüyor. En az 500 yıl boyunca çamura gömülmüş olmasına rağmen parlak yüzük tertemiz durumdaydı. Güney Galler, Camarthenshire'dan Paul, bulduğunu yerel Buluntular İrtibat Görevlisine bildirdi.

HAYATININ KEŞFİ OLARAK NİTELENDİRDİ

Bulduğu yüzüğü 'hayatının keşfi' olarak nitelendiren ve satışından elde edilecek geliri arazi sahibiyle paylaşacağını belirten Paul, şöyle dedi:

"20 cm derinlikte bir sinyale rastladım. Başka bir kurşun parçası olduğunu düşünerek küreğimle fişi ters çevirdim ve yan taraftan bir şeyin çıktığını gördüm. O sırada güneş gözlüğüm takılı olduğu ve çöp kazmaya alışmaya başladığım için kablo bağlantı elemanı gibi görünüyordu." "Ama onu seçtim ve gözlerime inanamadım. Elime aldığımda titremeye başladım. Güzel bir altın parmak yüzüğüydü. "Sir Christopher'ın zengin, tereyağımsı bir tonda parıldayan altın görüntüsü dikkatimi çekti. İki yıllık dedektiflikten sonra ilk altınımı bulmuştum. Kesinlikle mükemmeldi, üzerinde tek bir çizik bile yoktu."

Treasure Hunting dergisinin editörü Julian Evan-Hart, yüzüğü "muhteşem bir buluntu" olarak tanımladı ve şöyle konuştu: