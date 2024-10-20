İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma, Finlandiya'nın tek örneğiydi! Kalkıştan kısa süre sonra yere çakıldı

20 Ekim 2024 11:34 - Güncelleme : 20 Ekim 2024 11:35

Finlandiya'da İkinci Dünya Savaşı döneminden kalma bir uçak, kalkıştan dakikalar sonra yere düşerek alev topuna dönüştü. Uçakta yer alan deneyimli 2 Alman pilot hayatını kaybetti.

Finlandiya​'da İkinci Dünya Savaşı​ döneminden kalma bir uçak, kalkıştan dakikalar sonra yere düşerek alev topuna dönüştü. Uçağın düşmesi sonucu "iki deneyimli Alman pilotun" öldüğü bildirildi.

Polis, tek motorlu ve 2 kişilik olan T-6 Texan uçağının, 1930'larda tanıtılan ve şu anda çoğunlukla hava gösterilerinde kullanılan popüler bir ABD askeri eğitim uçağı olduğunun söyleyerek, Rayskala havacılık havaalanı yakınlarındaki bir ormana düştüğünü açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Küçük uçak kalkıştan kısa bir süre sonra yere düştü ve alev aldı" ifadelerine yer verildi.

MOTORU ARIZALANMIŞ OLABİLİR

Finlandiyalı kaza ekipleri, uçağın motorunun arızalanmış olmasının muhtemel olduğunu söyledi.

Yetkililer, Almanya'ya ait uçağın kısa bir süre önce satıldığını ve Almanya'ya transfer edilmeden önce test uçuşu gerçekleştirdiğini dile getirdi.

Fin haber ajansı STT'ye göre uçak 1942 yılında üretildi ve Finlandiya'da türünün tek örneğiydi. STT'ye göre, T-6'nın donanma versiyonu olan uçak, 2020 yılında Finlandiya'ya getirilmiş ve en son bu ayın başlarında denetlenmişti.