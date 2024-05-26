İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma uçak yere çakıldı: Pilot hayatını kaybetti

26 May 2024 10:41 - Güncelleme : 26 May 2024 10:49

İkinci Dünya Savaşı döneminde de uçurulan Spitfire savaş uçağı, İngiltere'de bir tarlaya çakıldı. İngiliz Hava Kuvvetleri (RAF), pilotun Lincolnsire Coningsby'deki üssünün yakınındaki trajik bir kazada öldüğünü duyurdu.

RAF, İkinci Dünya Savaşı döneminden kalma uçağın, Coningsby'de bulunan Britanya Savaşı Anıt Uçuşuna ait olduğunu belirtti.

Kapsamlı soruşturmanın tamamlanmasının ardından spekülasyonların ortadan kalkacağını belirten İngiliz Hava Kuvvetleri, kazanın nedeninin de araştırıldığını bildirdi.

Henüz kimlik bilgileri açıklanmayan pilota saygı duruşunda bulunanlar arasında Galler Prensi ve Prensesi de yer aldı.

ALMAN SALDIRILARINI SAVUŞTURAN UÇAKTI

Öte yandan Spitfire savaş uçağı, İkinci Dünya Savaşı sırasında Alman saldırılarını savuşturmadaki rolünü anmak için üsten sadece dokuz mil uzakta sivil bir hava gösterisinde yer alıyordu.