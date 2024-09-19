İkinci el eşya mağazasında saatin arkasından çıktı: Paha biçilemez buluntu

19 Eylül 2024 12:39 - Güncelleme : 19 Eylül 2024 13:09

Yeni Zelanda'da 2. el mağazada bir saat almak isteyen müşterilerin merakı, paha biçilemez nesnelerin gün yüzüne çıkmasını sağladı. Aylarca süren araştırmanın ardından bir aile, annelerinden kalan değerli mirasa yeniden kavuştu.

Yeni Zelanda​'da 2. el eşya satışı yapan bir mağazaya gelen müşteriler, eski bir saat​ satın almak istediklerini dile getirdiler. Bir saati beğendikten sonra ise çalışıp çalışmadığını sorduklarında hiç beklenmedik bir nesne karşılarına çıktı. Saatin arkasını söken mağaza sahibi bir yüzük​ kutusu buldu. O andan itibaren saati satmaktan vazgeçen mağaza sahibi, yüzüklerin sahiplerinin peşine düştü.

BEYAZ ALTIN VE ELMASTAN YAPILMIŞ

Aileyi bulmak ise hiç de kolay bir süreç olmadı. 4 ay boyunca polisle ve Kızılhaç yardım kuruluşu ekibiyle araştırmalar yapan mağaza sahibi, ''Kutuyu açtığımda içinde beyaz altın ve elmaslardan yapılmış bir nişan yüzüğü ile alyans olduğunu fark ettim. Bu yüzden onları polis karakoluna götürdüm'' diyerek olayların en başını anlattı.

SOSYAL MEDYADAN SES ÇIKMADI

Bir kayıp macerasına girişen mağaza sahibi ve polisler, yüzükleri sahibine ulaştırmak umuduyla bir çalışma başlattı. Bu esnada yüzüklerin fotoğraflarını sosyal medya hesaplarında paylaştılar. Fakat kimseden ses çıkmadı.

DONANMAYLA İLETİŞİME GEÇİLDİ

Yüzüklerin alındığı mağazaya ulaşıldı ve bir kimlik numarası elde edildi. Fakat kimlik numarası sayesinde ulaşılan telefon numaraları artık kullanılmıyordu. Olayı çözmeden peşini bırakmamaya kararlı olan ekipten Kıdemli Çavuş Small, "Birkaç soruşturma yaptıktan sonra Kraliyet Yeni Zelanda Donanması ile iletişime geçtik, zira gemi sahibinin oğlu eski bir sağlık görevlisiydi ve bize onun iletişim bilgilerini verebildiler" dedi.

Adamla görüştükten sonra, kendisinin ve kardeşlerinin kasım ayında annelerinin ölümünden sonra yüzükleri her yerde aradıkları ortaya çıktı.

ANNEDEN KIZINA MİRAS KALDI

Kıdemli Çavuş Small, "Aile, yüzüklerin bulunması haberinden çok memnun oldu ve yüzükler o zamandan beri sahibinin kızına miras bırakıldı. Bu değerli eşyayı aileyle yeniden buluşturduğumuzu bilmek ekibimiz için harika bir duygu." dedi.