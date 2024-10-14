İkinci el mağazasından 70 TL'ye aldığı küpeler servet değerinde çıktı! Sosyal medyada paylaştı, yorum yağdı

14 Ekim 2024 15:42 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 16:40

Avustralya'nın Queensland eyaletinde 2. el eşyaların satıldığı bir dükkanda bir çift küpeyi çok beğenen kadın servet sahibi oldu. Küpeleri 2 dolara yani yaklaşık 70 TL'ye satın alan kadın şimdiye kadarki en iyi buluntulara rastladı.

Avustralya'nın Queensland​ eyaletinde 2. el dükkanında az değerli, herkesin zevkine hitap etmeyen ve eskiden beğenilmiş mücevherlerden fazlası var. Bir kadın, dükkana girdiğinde gözüne çarpan ve çok beğendiği küpeler sayesinde köşeyi döndü. Her şeyden habersiz 2 dolarlık yani yaklaşık 70 TL'lik küpeler satın alan kadın, sosyal medya​ hesabında ''2. el dükkanında bulduğum şey'' notuyla paylaşım yaptı.

KÜPELER OPAL TAŞINDAN

Sosyal medya kullanıcıları, kadının küpelerine ''şaşırtıcı'', ''güzel'' gibi yorumlar yaparken düşük fiyatına da değindi. Fakat bazı kullanıcılar, küpelerin opal taşı olduğunu asla 2 dolarlık olmadığı konusunda fikirlerini paylaştı. Lightning Ridge Opal madenlerinden Sebastian Heffernan ise fotoğrafa bakarak belirlemek zor olsa da küpelerin sahte olmadığını ifade etti.

2. EL MAĞAZASINDA İNANILMAZ BULUNTU

İkinci el dükkan mağazasından çıkan ''şimdiye kadarki en iyi buluntu'' olarak yorumlanan küpelere dair Opal ve Gem Stone Müzayede Evi'nin sahibi olan Wayne, en az bin dolara satılabileceğini düşünüyor. Wayne, ''Kesinlikle fiyatı 2 dolar'' dedi. Bu taşların bin yıl dayanabileceğini söyleyen Wayne, "Böyle taşları elde etmek zor. Bunu yapmak aşırı derecede garip.'' diyerek şaşkınlığını da dile getirdi.