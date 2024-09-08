İkiz kardeşlerinin mezarını arıyordu, bebeklerle dolu toplu mezar buldu! 300'den fazla ceset ortaya çıkarıldı

08 Eylül 2024 10:36 - Güncelleme : 08 Eylül 2024 11:00

İngiltere'nin Oldham şehrinde işaretsiz bir mezar alanında 145 ölü doğmuş bebek, 128 küçük bebek ve çocuk ile 29 yetişkinden oluşan toplu mezar bulundu. Olay sonrası 20. yüzyılın "Çirkin Yalan"ı tekrar gündeme geldi.

İngiltere'nin Oldham şehrindeki tüyler ürpertici bir toplu mezarda 300'den fazla ceset bulundu. 145 trajik ölü doğmuş bebeğin kalıntılarının yanı sıra 128 küçük bebek ve çocuk cesedi ile 29 yetişkinin cesedi, işaretlenmemiş alanda ortaya çıkarıldı.

Royton'lı bir kadının 1962 yılında doğumdan hemen sonra ölen ikiz kardeşlerinin mezarlarını amansızca araması bu korkunç toplu mezarı ortaya çıkardı.

"ÇİRKİN" YALAN KONUSUNA DİKKAT ÇEKİLDİ

Bu yıl Wirral'da 79 yaşındaki Gina Jacobs'un 53 yıl süren acı dolu bir bekleyişin ardından nihayet ölü doğan oğlunun mezarını bulduğu korkunç keşfin hemen ardından gelen bu keşif, 20. yüzyılın sonlarına kadar İngiltere'de ülke çapında hastaneler tarafından satılan “çirkin yalan” olarak adlandırılan konuya dikkatleri çekti.

İngiltere genelinde, Lancashire, Devon, Middlesbrough ve Huddersfield gibi bölgelerde, ölü doğan bebekler için toplu mezarlar son yıllarda gün ışığına çıktı. MyLondon'ın haberine göre, kalbi kırık ebeveynler hastane personeli tarafından sık sık kandırılıyor, bebeklerinin aynı gün defnedilecek 'iyi bir insanın' yanında yatacağına dair güvence veriliyor ve bu da onları uygun bir vedalaşma şansından mahrum bırakıyor.

Manchester Evening News tarafından bildirilen bu tür ifşaatlar, bu bebeklerin bunun yerine ortak mezarlara yerleştirildiğini ortaya koyuyor.

"OLANLARI DEĞİŞTİREMEYİZ ANCAK..."

Royton Bağımsız Meclis Üyeleri Maggie Hurley ve Jade Hughes, Royton Mezarlığı'ndaki isimsiz toplu mezarlarda kimliği belirsiz çok sayıda bebeğin yattığını öğrendiklerinde duydukları üzüntüyü gizleyemediler. Yaşanan trajediyi kabul etmek zorunda kalan ikili, Oldham Konseyi'ne yapılan şeyin yanlış olduğunun kabul edilmesi için bir önerge sundu.

Meclis üyeleri yaptıkları açıklamada şunları söyledi:

“Royton Mezarlığı'nda, kederli yakınları tarafından kimlikleri bilinmeyen kaç bebek toplu mezarlarda yatıyor? Ebeveynlerin bebeklerini gömmek gibi doğal ve sorgulanamaz olması gereken temel bir haktan mahrum bırakılmaları büyük bir adaletsizliktir. Bu durum kolektif adalet ve empati duygularımızı harekete geçirmelidir.”

“Olanları değiştiremeyiz, ancak bebeklerin isimlendirilmesini, tanınmasını ve asla unutulmamasını sağlayabiliriz.”

ÖLEN ÇOCUKLAR İÇİN ANIT GÜNDEMDE

Oldham Konseyi, 11 Eylül Çarşamba günü, bu çocuklar için bir anıt oluşturmayı amaçlayan ve ilgili kayıtlara daha iyi erişim ve dijitalleştirmenin yanı sıra kederli ailelere destek verilmesini savunan bir öneriyi değerlendirecek.

Ayrıca, bulunan yetişkin cesetlerinin, ailelerinin özel mezar yaptırmaya gücü yetmeyen bireylere tahsis edilen “fakir mezarları” olabileceğine inanılıyor.