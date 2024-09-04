İklim aktivisti Greta Thunberg Gazze'nin sesi oldu, gözaltına alındı

04 Eylül 2024 12:53 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 12:54

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, İsrail'in Gazze katliamlarına karşı da sessiz kalmadı. Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da 'İşgal Karşıtı Öğrenciler' grubu ile beraber Filistin'e destek gösterilerine katılan Thunberg, gözaltına alındı.

Thunberg, bu sabah sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kopenhag Üniversitesi binası önündeki protestoya polisin müdahale ettiğini ve eylemi dağıttığını bildirdi.

6 KİŞİ GÖZALTINDA

Reuters'a konuşan bir polis sözcüsü, üniversitede yaklaşık 20 kişinin bir binanın girişini kapatması ve üç kişinin içeri girmesinin ardından olay yerinde altı kişinin gözaltına alındığını söyledi.

'İşgal Karşıtı Öğrenciler' grubu, Kopenhag Üniversitesi'nin İsrail üniversiteleriyle işbirliğini sonlandırmasını talep etti. Grup, 'soykırım yapmak için kullanılan bilgiye katkıda bulunma' suçlamasında bulundu.

Öğrenciler, daha önce de Filistin'e destek gösterileriyle gündeme gelmiş, üniversite önünde kamp kurmuştu.

GRETA THUNBERG DAHA ÖNCE DE GAZZE'NİN SESİ OLMUŞTU

Öte yandan Thunberg, daha önce de yaptığı açıklamalarda İsrail'i defalarca kınamış, Filistin'e yönelik saldırılarını "soykırım" ve "savaş suçu" olarak nitelendirmişti.