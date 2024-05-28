İkonik filmin dev malikanesi satışa çıktı! Videoyu gören maziye gitti

28 May 2024 11:27 - Güncelleme : 28 May 2024 11:52

1990 yılında yapılan, yayımlanmasının ardından ikonik bir film haline gelen Evde Tek Başına'nın malikanesi 12 yıl aradan sonra yeniden satışa çıktı. Kevin McCallister'ın beceriksiz hırsızları binbir yöntemle savuşturduğu malikane 5,25 milyon dolarlık yani 170 milyonluk bir fiyat etiketiyle satışa çıktı.

''AMERİKAN TARİHİNİN BİR PARÇASI''

'Amerikan tarihinin bir parçası' olarak tanımlanan malikanede 5 yatak odası, 6 banyo bulunuyor. Instagram'da paylaşılan videoda ise ev, filmin kareleriyle beraber verildi.

Videoda, Georgian tarzı malikanenin dışı tıpkı küçük Kevin'in (Macaulay Culkin'in canlandırdığı) Noel arifesinde o iki beceriksiz hırsızla uğraşmak zorunda kaldığı zamanki gibi görünüyor. Ama içeriye adım attığınızda yepyeni bir lüks dünyası sizi karşılıyor.

MALİKANE SON TEKNOLOJİYLE KAPLI

Filmde Kevin'in çok korktuğu, karanlık, ürkütücü tavan arası ise eksiksiz bir banyo ve derin küvetle tamamlanmış, aydınlık havadar bir süite dönüştürülmüş. Evin geri kalanı da yenilenmiş, bodrum katında büyük bir "spor sahası", tam donanımlı bir spor salonu ve hatta son teknolojiye sahip bir sinema salonu bulunuyor.