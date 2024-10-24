İlham Aliyev ile Nikol Paşinyan BRICS'te bir araya geldi: Masada barış süreci var

24 Ekim 2024 17:18 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 17:19

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, BRICS Zirvesi marjında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir araya geldi. İki lider, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış sürecini masaya yatırdı.

Azerbaycan​ Cumhurbaşkanı İlham Aliyev​, Genişletilmiş BRICS Oturumuna katılmak üzere bulunduğu Rusya’ya bağlı Tataristan Cumhuriyetinin başkenti Kazan​'da ikili temaslarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan​ Başbakanı Nikol Paşinyan​ ile bir araya geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede liderler, iki ülke arasındaki barış gündeminin ilerletilmesi, barış anlaşması, sınırların belirlenmesi ve çizilmesi ile karşılıklı ilgi duyulan diğer konular hakkında görüş alışverişinde bulundu.

MÜZAKERELERE DEVAM TALİMATI

Aliyev ve Paşinyan, dışişleri bakanlarına, Barış ve Devletlerarası İlişkiler Anlaşması'nın en kısa sürede sonuçlandırılması ve imzalanması için müzakerelere devam edilmesi talimatı verdi.

ANLAŞMANIN 16 MADDESİ İMZALANABİLİR

Öte yandan, yaklaşık 30 yıl Ermenistan'ın işgali altında bulunan Karabağ ve çevresindeki illerin Azerbaycan tarafından kurtarılmasının ardından iki ülke arasında geçtiğimiz yıl barış görüşmeleri yürütülmüştü. Gergin bir şekilde yürütülen görüşmelere ilişkin son açıklama Ermenistan Cumhurbaşkanı Vahagn Khachaturyan'dan Ekim ayının başında gelmişti.

Cumhurbaşkanı Khachaturyan, Erivan’ın Azerbaycan'ın 11-22 Kasım tarihlerinde Bakü'nün ev sahipliği yapacağı COP29 İklim Değişikliği Konferansı'ndan önce barış anlaşmasının 16 maddesini imzalayacağını umduğunu söylemişti.