İlham Aliyev Milli Meclis'i feshetti, Azerbaycan erken seçime gidiyor

28 Haziran 2024 15:31 - Güncelleme : 28 Haziran 2024 15:36

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Milli Meclis'i feshederek genel seçimlerin 1 Eylül'de yapılması kararı aldı. Seçimlerin kasımda yapılması planlanıyordu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'nın internet sitesinde yer alan kararnamede, ülkenin yasama organı Milli Meclisi'nin feshedildiği ifade edildi. Kararname uyarıca, kasım ayında yapılması planlanan genel seçimler, 1 Eylül'de düzenlenecek.

NE OLMUŞTU?

Azerbaycan Milli Meclisi, ülkenin 11-22 Kasım 2024'te Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29 Taraflar Konferansı'na (COP29) ev sahipliği yapacak olması dolayısıyla 'meclisi feshetmesi ve kasımda yapılması planlanan genel seçimlerin iki ay öne alınması' için Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e başvuruda bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Aliyev, Milli Meclis'in kararını, anayasaya uygunluğunun değerlendirilmesi için Anayasa Mahkemesi'ne göndermişti. Anayasa Mahkemesi, Milli Meclisin feshedilmesi ve genel seçimlerin öne alınmasının anayasaya uygun olduğuna karar vermişti.

Şubat ayında yapılan seçimleri yüzde 92'den fazla oyla kazanarak yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Aliyev'in Yeni Azerbaycan partisinin 125 sandalyeli mecliste 69 vekili bulunuyor.