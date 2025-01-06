İlham Aliyev'den sert AZAL uçağı açıklaması! 'Sorumluluk Rusya'nın' diyerek cezalandırma istedi

06 Ocak 2025 14:11 - Güncelleme : 06 Ocak 2025 14:23

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, AZAL uçağının düşmesine ilişkin Rus yetkilileri suçlarken, sorumlu olanların cezalandırılmasını talep etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev​, 25 Aralık 2024'te Kazakistan​'ın Aktau kenti yakınlarında düşen Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait yolcu uçağında hayatını kaybeden iki pilot​ ile bir kabin görevlisinin aileleri ve olayda kurtulan 2 kabin memuru ile bir araya geldi.

KARA KUTU SONUÇLARI BEKLENİYOR

Aliyev, uçağın kara kutularının Brezilya'da incelendiğini dile getirerek, "Elbette bugüne kadar bilinmeyen tüm konular ortaya çıkacaktır. Uçağın radyo elektronik yöntemlerle kontrol edilemez hale getirildiği tam bellidir. Bildiğimiz bir diğer şey ise uçağın yerden açılan ateşle zarar görmesidir. Fakat uçağın neden Aktau'ya yönlendirildiği hususunda henüz bilgimiz yoktur. Bu, kulenin kararıyla mı yoksa pilotların kendi seçimi miydi, bu hususta bilgimiz bulunmuyor. Tüm bu bilgiler kara kutular açıldıktan sonra ortaya çıkacak" dedi.

RUS YETKİLİLERE SUÇLAMA

Her bir Azerbaycan vatandaşının hayatının kıymetli olduğunu vurgulayan Aliyev, "Eğer Grozni şehri üzerinde hava sahası zamanında kapatılsaydı, yer hizmetlerinin tüm kurallarına uyulsaydı ve Rusya Federasyonu'nun silahlı kuvvetleri ile sivil hizmetleri arasında koordinasyon olsaydı bu trajedi yaşanmazdı." ifadelerini kullandı.

"İNSANİ MUAMELE TALEP EDİYORUZ"

Aliyev, yürütülen soruşturmayla ilgili tüm ayrıntıları açıklamak istemediğini söyleyerek, "Ancak bu kazada Azerbaycan vatandaşlarının yaşamını yitirmesinin suçunun Rusya Federasyonu temsilcilerinde olduğunu kesin olarak söyleyebilirim. Biz adalet, suçluların cezalandırılmasını, tam şeffaflık ve insani muamele talep ediyoruz." diye konuştu.

PUTIN ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Bakü-Grozni seferini yapan AZAL'a ait Embraer 190 tipi uçak, 25 Aralık'ta Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmüştü. Kazada 38 kişi hayatını kaybetmiş, 29 kişi kurtulmuştu. AZAL, uçağın fiziksel ve teknik dış müdahale sonucu düştüğünü duyurmuştu. Azerbaycanlı yetkililer, uçağın Rus "Pantsir-S" hava savunma sistemi saldırısına maruz kaldığı iddiasını doğrulamıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ise "trajik olayın Rus hava sahasında yaşanması nedeniyle" özür dilemişti.