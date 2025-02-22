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 | Berkay Alptekin

İlk aşamanın son turu! Hamas ile İsrail arasındaki rehine takası başladı

Hamas, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında esir değişiminin yedinci turunda hayattaki 6 İsrailli erkek esirden 2'sini Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim etti.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.02.2025
saat ikonu 11:14
|
GÜNCELLEME:
22.02.2025
saat ikonu 11:38

Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta başlayan ateşkes anlaşmasının ilk aşaması kapsamında Hamas'ın silahlı kanadı El Kassam Tugayları, Gazze'deki ateşkes anlaşmasının ilk aşamasındaki 7. takas süreci gerçekleştiriliyor. Rehine takasının bir parçası olarak 6 İsrailli esiri teslim ediliyor. Kassam üyeleri, esir takası için yapılan hazırlıklarda İsrail ordusundan ele geçirdiği tüfekleri de sergiliyor.

Hamas, biri kuşatma altındaki bölgenin güneyindeki Refah kentinde, diğeri de Gazze'nin merkezindeki Nuseyrat Kampı bölgesinde olmak üzere iki teslim yeri belirledi. Refah'ta belirlenen alan şehrin güneyindeki İsrail ordusu mevzilerine bir kilometreden daha az bir mesafede bulunuyor.

Aktarılanlara göre, bölgede büyük bir Filistinli topluluğu toplanırken, El Kassam Tugayları da takas sürecinin başlamasını beklemek üzere yakınlarda konuşlanmıştı.

ESİRLER İKİ AYRI BÖLGEDEN TESLİM EDİLECEK

Tal Shoham ve Avera Mengistu adlı 2 İsrailli esirin bu bölgede teslim edilmesi bekleniyor. Benzer şekilde Nuseyrat Kampı bölgesinde Filistinli kalabalıklar belirlenen yerde toplanarak diğer 4 esirin teslim edilmesini bekliyor.

Hamas askeri kanadının sözcüsüne göre son takas turunda Eliya Cohen, Omer Shem-Tov, Omer Wenkert, Tal Shoham, Avera Mengistu ve Hisham Al-Sayed adlı esirler serbest bırakılacak. Buna karşılık İsrail de 50'si müebbet, 60'ı uzun süreli hapis cezasına çarptırılmış 602 Filistinli mahkumu serbest bırakacak.

2011'deki Şalit anlaşmasında serbest bırakıldıktan sonra yeniden tutuklanan 47 mahkum ile 7 Ekim 2023'ten sonra Gazze'de tutulan 445 tutuklu da serbest bırakılacak.

Hamas, 19 Ocak'ta ateşkesin başlamasından bu yana 19 İsrailli esiri serbest bıraktı ve daha önceki 6 takasta 4 ölü İsrailli esiri teslim etti.

HAMAS, 2 ESİRİ KIZILHAÇ'A TESLİM ETTİ

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, İsrail-Etiyopya çifte vatandaşı 37 yaşındaki Avera Mengistu ve İsrail-Avusturya çifte vatandaşı 39 yaşındaki Tal Shoham'ı Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta Refah kentinde Kızılhaç yetkililerine teslim etti.

Teslim töreninin gerçekleştirildiği noktada kurulan platformda Kızılhaç yetkilisi ile Kassam Tugayları mensubu, esirlerin teslimine ilişkin belge imzaladı. Serbest bırakıldıklarına dair belge verilen esirler, platforma çıkarıldı. Daha sonra Kızılhaç aracına bindirilen esirler, Gazze'deki İsrail güçlerine teslim edilmek üzere yola çıkarıldı.

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