İlk defa uçağa bindi, 920 bin TL'lik hasara sebep oldu

09 Temmuz 2024 16:52 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 16:58

Uçağa ilk kez binen bir yolcu, tuvalete gitmek isterken yanlışlıkla uçağın acil çıkış kapısını açınca ortalığı birbirine kattı.

South China Morning Post'un haberine göre karışıklık, Air China'nın 2754 sefer sayılı uçağı geçtiğimiz Perşembe gecesi Çin'in doğusundaki Zhejiang Eyaleti'nde bulunan Quzhou Havalimanı'nda pistte beklerken yaşandı.

Talihsiz yolcu uçağın arka tarafına giderek kimse fark etmeden kapıyı açmış ve tahliye sürgüsünün açılmasına neden olmuştur.

"UÇUŞ GÖREVLİLERİ BİLE İRKİLDİ"

Adını sadece Cheng olarak açıklayan bir yolcu, "Tahliye kaydırağı fırladığında uçuş görevlileri bile irkildi" dedi.

Çin sosyal medyasında dolaşan bir fotoğraf, uçağın kaydırak yerindeyken pistin ortasına park ettiğini gösteriyordu.

Uçaktaki yolcuların boşaltılması gerekti ve sonunda uçuş iptal edildi.

920 BİN TL'LİK TAZMİNAT

Yolcu Cheng, "Kadın yolcu, tazminat ödemesi gerekeceğini duyduğunda gözyaşlarına boğuldu" dedi.

Uçağın acil durum kapısını çalıştırmanın maliyetinin yaklaşık 28 bin dolar (920 bin 500 TL) olduğu bildirildi.

Arızadan sorumlu kadın olay sonrasında polisler tarafından sorgulandı. Raporda kadının kimliği belirtilmedi.

TASARIM HATASI TARTIŞMALARINA NEDEN OLDU

Olay internette büyük yankı uyandırırken, bazıları bir yolcunun bilmeden çıkışı bu kadar kolay açmasının endişe verici bir "tasarım hatası" olup olmadığını sorguladı.