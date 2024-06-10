İlk vahiy orda gelmişti! Hira Mağarası'nda ziyaret kuyruğu

10 Haziran 2024 13:49 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 13:52

Hacı adayları, Peygamber Efendimize (SAV) ilk vahyin geldiği Hira Mağarası'na akın ediyor.

İlk vahyin geldiği ve Alak Suresi'nin ilk beş Ayet-i Kerimesinin nazil olduğu mübarek mekan mekanda dua ediyorlar. Sarp ve dik Nur Dağı'nın zirvesinde bulunan Hira Mağarası'nda Müslümanlar duygu dolu anlar yaşıyor.

MÜMİNLER SAATLERCE SIRA BEKLİYOR

Sadece bir kişinin girebileceği kadar dar olan mağarada iki rekat namaz kılabilmek için müminler saatlerce sırada bekliyor.

Duaların edildiği, namazların kılındığı Hira Mağarası'nı, hac görevini yerine getirmek için mübarek topraklarda bulunan hacı adaylarından, gücü yetenler ziyaret ediyor. Güneş sebebiyle öğle saatlerinde çıkılması tavsiye edilmeyen Hira Dağı'na yaşlıların, kalp ve tansiyon hastalarının çıkması hayli zor oluyor.

Hazreti Hatice Validemizin her gün Efendimize yemek getirmek için güneşin tepede olduğu zamanlarda geldiği Nur Dağı'na Türk hacıları, ancak gece saatlerinde tırmanabiliyor.

"FİLİSTİN'DEKİ MÜSLÜMAN KARDEŞLERİMİZ İÇİN DUA ETTİK"

Hacı adayları, "Burası yeryüzüne İslam'ın yayılmaya başladığı ilk yer. Sıkıntılarımızın bitmesi için, Filistin'deki Müslüman kardeşlerimiz için dua ettik. Peygamber efendimiz ne zorluklar yaşamış, onu burada hissediyoruz.

Yol çok meşakkatli. Hazreti Hatice validemiz ilerlemiş yaşına rağmen bu mağaraya her gün yiyecek getirirmiş. Allah-u Teala buraları bize görmeyi nasip etti. Bunu idrak edebiliyorsak, ne mutlu bizlere. Herkesin Mekke-i Mükerreme'yi görmesi için Allah-u Teala'dan niyazda bulunuyoruz. Buradaki duygular kelimelerle anlatılamaz." dedi.