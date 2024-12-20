İlkokulda bıçaklı saldırı dehşeti: Bir çocuk öldü, çok sayıda kişi yaralandı

20 Aralık 2024 13:42 - Güncelleme : 20 Aralık 2024 14:06

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki bir ilkokulda bıçaklı saldırı gerçekleştirildi. 19 yaşında olduğu tespit edilen saldırganın bir çocuğu bıçaklayarak öldürdüğü ve birkaç kişiyi yaraladığı bildirildi.

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Bir öğrencinin bıçaklanarak öldürüldüğü ve aralarında bir öğretmenin de bulunduğu çok sayıda kişinin yaralandığı dehşet verici saldırının ardından bir ilkokul polis ekipleri tarafından "kuşatma altına" alındı.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'e bağlı Trešnjevka'nın bir mahallesi olan Prečko'da meydana gelen şok saldırının ardından okula bir ambulans ve helikopter sevk edilirken, helikopter okulun oyun alanına iniş yaptı.

BİR ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Yerel haberler saldırgan tarafından bıçaklananlar arasında çocukların da bulunduğunu belirtirken, Sağlık Bakanı Irena Hrstić okul saldırısında yaralanan bir çocuğun hayatını kaybettiğini doğruladı.

Yerel medyanın haberine göre, bıçaklı saldırıda beşi çocuk olmak üzere yedi kişi yaralandı. O sırada okulda bulunan diğer kişiler binadan tahliye edildi, ancak okul "kuşatma altında" kalmaya devam ediyor ve bazı kişiler hala okul bahçesinde bulunuyor.

Hırvat Radyo Televizyon Kurumu (HRT) saldırganın 19 yaşında bir erkek olduğunu ve "okula bıçakla girdiğini ve karşısına çıkan ilk sınıfa girerek katliam yaptığını" bildirdi. Yayın kuruluşu, kurbanların sadece ilk hedef alınan sınıftan olup olmadığının net olmadığını da sözlerine ekledi.

Bir yerel medya muhabiri yaptığı açıklamada, "Altı ambulans ekibinden sonra, bu katliamın kurbanlarını almak üzere bir helikopter birimi geldi. Çocukların tanık olduğu sahneler korkunç. Burada yaşananları tarif edecek kelime yok." ifadelerine yer verdi.

POLİS VE BAŞBAKAN AÇIKLAMA YAPTI

Polis yaptığı açıklamada, "Bugün, 20 Aralık, saat 9.50 sıralarında, Prečko bölgesindeki bir eğitim kurumunda genç bir adam keskin bir cisimle bir öğretmeni ve birkaç öğrenciyi yaraladı. Saldırgan polis gözetimi altında ve yaralılara tıbbi müdahale yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenković de olayla ilgili olarak yaptığı açıklamada hükümetin "dehşete düştüğünü" ve bakanların olay yerinde olduğunu belirtti. Plenković şunları söyledi:

"Dehşet içindeyiz, Bakanlar Božinović ve Fuchs olay yerinde. Çok sayıda öğrenci hastanelerde tedavi altına alındı. Yaralanan çocukların ailelerine üzüntülerimizi ve başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz."

SALDIRININ GERÇEKLEŞTİĞİ OKULDAN AÇIKLAMA GELDİ

Zagreb Belediye Başkanı Tomislav Tomašević de polisle birlikte olay yerine gelirken, yetkililerin kısa süre içinde kamuoyuna bir açıklama yapması bekleniyor. Prečko İlköğretim Okulu müdürü Večernji list'e kısa bir açıklama yaparak okulun resmi bir açıklama yapmayacağını söyledi ve üzücü olay gelişirken halktan "anlayış" istedi.

Okulun yaptığı açıklamada, "İyi olamayız, iyi değiliz. Herhangi bir açıklama yapmıyoruz, lütfen şu anda anlayışlı olun." ifadeleri kullanıldı.