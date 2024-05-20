İmam Rıza Türbesi Reisi'nin ölüm haberiyle gündem oldu! Mezardan türbeye asırlık hikaye dikkat çekti

20 May 2024 14:11 - Güncelleme : 20 May 2024 15:51

19 Mayıs 2024 günü, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter kazasında ölümüyle, dünya tarihine geçti. Ölüm haberini ise dünyaya AKINCI İHA duyurdu. Ancak duyuru yapılmadan saniyeler önce İmam Rıza Türbesi'nde siyah bayraklar çekildi. Dünya televizyonlarına yansıyan bu görüntülerin perde arkası ise merak edildi.

İMAM RIZA TÜRBESİ REİSİ'NİN ÖLÜM HABERİYLE GÜNDEM OLDU!

İmam Rıza Türbesi'nde genellikle siyah bayrak törenle Muharrem ve Sefer aylarında değiştirilir. Meşhed şehrinde bulunan türbede oniki imamın sekizinci imamı İmam Rıza'nın mezarı bulunur. 818 yılında İmam Rıza'nın suikastla öldürülmesi sonucu mezarı bu bölgeye gömülerek türbenin ilk adımları başlar.

İmam Rıza'nın mezarına gelen Şiiler ardından İmam Rıza'nın ailesine ait olan kişileri de buraya gömer. Kubbe yapılır etrafına binalar ve çarşı kurulur. Ancak tarihler 993 yılını gösterince Şii ayaklanmaları artar. Gazneli Devletin Padişahı Sebük Tekin emir verdirterek türbeyi yıkar. Ancak 1009'lu yıllarda Gazneli Mahmut dinsel çeşitlilik ve Meşhed şehrinin ticareti için mekanı onarır. Bununla kalmaz alanı genişletir. O yıllardan bu yana her yıl 20 milyonu aşkın ziyaretçi türbeye uğrar. İran turizmine katkısı olan İmam Rıza Türbesi Reisi'nin ölümüyle çektiği siyah bayrakla dikkatleri üzerinde topladı. Türbe Şii mezhebi için oldukça önemlidir.

Türbe ilk kez resmi olarak Timur tarafından yapıldı. 1416 yıllarında Timur'un varisi Uluğ Bey'in annesinin mezarı da bu yere gömüldükten sonra hemen yan tarafına büyük bir cami inşa edilerek mekan birleştirildi. İran işlemeleriyle süslenen cami ve külliye şehrin sınırından giriş yapılır yapılmaz dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor.

Dikkat çeken detay ise dini mabet olarak geçmesine rağmen külliyeye yapılan yatırımlar oldu. Kapılarının tokmağı bile altından yapılan bu türbe asker tarafından korunuyor. Safeviler 1501 yılına geldiğinde ideoloji çerçevesinde Kubbe kısmını şatafatlı hale getirdi. Türbe daha sonra Osmanlı kontrolüne de girdi. Ancak Osmanlı Devleti dini saygısı yüksek bir anlayışa sahip olduğundan külliyeyi olduğu gibi bıraktı.