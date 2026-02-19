IMF’den Çin’e mesaj: Biraz tüketim yapın

İÇ TALEP ZAYIF, ENFLASYON DURGUN

IMF’nin dikkat çektiği en önemli başlıklardan biri, özel yurt içi talebin zayıf seyri oldu. Çekirdek enflasyonda sınırlı bir artış yaşansa da manşet enflasyonun 2025 yılında ortalama yüzde 0 seviyesinde kalmaya devam ettiği ifade edildi.

Bu durum, ticaret ortaklarına kıyasla düşük enflasyon anlamına geliyor. Düşük enflasyon ise reel döviz kurunda değer kaybını beraberinde getiriyor. Sonuç? İhracat daha da güçleniyor.