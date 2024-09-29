İnanılmaz devasa keşif: 4 bin kilo olduğuna inan da var! 272 kiloluk canavar kafatası vinçle kaldırıldı

29 Eylül 2024 10:31 - Güncelleme : 29 Eylül 2024 11:17

Kanada'nın Alberta eyaletindeki Grande Prairie yakınlarda yapılan kazıda inanılmaz bir keşif yapıldı. 72 milyon yıl önce dünyada yaşamış 'kalın burunlu kertenkele' anlamını taşıyan "Büyük Sam" lakaplı yetişkin Pachyrhinosaurus'a ait şaşırtıcı derecede iyi korunmuş bir kafatası buldular.

Paleontologlar, Kanada​'nın Alberta eyaletindeki Grande Prairie yakınlarında yer altında, "Büyük Sam" lakaplı yetişkin Pachyrhinosaurus'a ait inanılmaz derecede iyi korunmuş bir kemik buldular. Kalın burunlu kertenkele anlamına gelen Pachyrhinosaurus, ikonik Triceratops'un kuzeni olduğuna inanılan bitki yiyen bir dinozordu.

4 BİN KİLOGRAM OLDUĞUNA İNANAN DA VAR

72 milyon yıl önce gezegenimizde son kez yaşamış dinozorun 270 kg ağırlığındaki dev kafatası kemik dolu bir derede bulundu. Araştırmacılar, şu ana kadar bulunan kemiklerin boyutlarından yola çıkarak dinozor​ türünün bir Hint fili veya gergedanla aynı boyutta olduğunu düşünüyor. Hatta bazıları yetişkin erkek Pachyrhinosaurus'un yaklaşık 4.000 kg ağırlığında olduğuna inanıyor.

DİNOZORUN KAFATASI 272 KİLOGRAM

Big Sam'in 272 kg ağırlığındaki fosilleşmiş kafatasını bulan Kanadalı ekip, kafatasının bir fil yavrusuyla aynı boyutta olduğunu açıkladı. Burun kısmında sivri boynuzu olan diğer birçok benzer türden farklı olarak, engebeli ve kemikli bir yapıya sahip olduğunu belirttiler.

Kafatasını incelemek üzere alan Philip J. Currie Dinozor Müzesi'nden Paleontolog Emily Bamforth, "Bunların ayırt edici özelliği, triceratops'taki gibi burunlarında boynuz yerine, boss adı verilen büyük, kemiksi bir çıkıntıya sahip olmalarıdır" dedi.

TOPRAK ALTINDAN VİNÇ İLE ÇIKARILDI

Big Sam aslında bir yıl önce bulunmuştu ancak boyutu nedeniyle ancak çarşamba günü yerden çıkarılabildi. Çünkü kafatası 300 başka kemik parçasıyla iç içe geçmişti. Bamforth, kafatasının "sanki hayvan sırt üstü yatıyormuş gibi" baş aşağı bulunduğunu, ancak iyi korunmuş halde kaldığını söyledi. Koruyucu bir sıvanın içine yerleştirildi ve sağlamlığı için tahta kalaslarla çevrelendi, ardından bir vinç kullanılarak dikkatlice çıkarıldı. Bamforth şunları ekledi:

"Geçmişte kafatasları çıkardım. Bu muhtemelen şimdiye kadar yaptığım en büyüğü."

YAŞLI SINIFINDA BİR DİNOZOR

Bu, Grand Prairie bölgesinde Pachyrhinosaurus yavrusuna ait yüzlerce kemikle birlikte bulunan ikinci Pachyrhinosaurus kafatası.

Öte yandan 30 yaşındaki yetişkin bir dinozor, 16 yıl önce Big Sam'e yakın bir bölgede keşfedilmişti ve şu anda Philip J. Currie Dinozor Müzesi'nde gururla sergileniyor. Her iki dev canavarın da sürülerinde yaşlı olarak sınıflandırıldığı düşünülüyor.