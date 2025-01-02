İnanılmaz keşif arkeologları hayrete düşürdü: 166 milyon yıl öncesine ait 3 parmaklı ayak izi!

02 Ocak 2025 16:58 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 17:23

İngiltere'nin Oxford ve Birmingham üniversitelerindeki araştırmacılar inanılmaz bir keşfe imza attı. Bir taş ocağında yapılan kazılarda 166 milyon yıl öncesine ait olduğu düşünülen 200 dinozor ayak iyi keşfedildi.

The Simpsons 2025 tahminleri hayranları bir hayli korkuttu! Doğru çıkarsa bu yıl çok korkunç geçecek

The Simpsons 2025 tahminleri hayranları bir hayli korkuttu! Doğru çıkarsa bu yıl çok korkunç geçecek

Fenomenin zehirli yılan ısırığının ardından ilk yaptığı ağızları açık bıraktı! O anlar kayda böyle geçti

Fenomenin zehirli yılan ısırığının ardından ilk yaptığı ağızları açık bıraktı! O anlar kayda böyle geçti

İngiltere'de Oxford Üniversitesi​'ndeki araştırmacılar, Birmingham üniversitesiyle ortak çalışma yürüterek, Oxfordshire'daki bir taş ocağında yer alan kazı noktalarında, dinozor ayak izlerinin yer aldığı 5 rota buldu. Üniversiteden yapılan açıklamada, Mazozoik dönemin ikinci bölümünün ortalarına (Orta Jura Dönemi) tarihlenen ve yaklaşık 166 milyon yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen izlerin, aynı bölgede farklı noktalarda bulunan "Dinozor Yolu"nun bir parçası olduğu belirtildi.

3 PARMAKLI VE PENÇELİ

Bulunan ayak izleri arasında 9 metre büyüklüğünde olduğu düşünülen etçil, 3 parmaklı ve pençeli Megalosaurus ile onun 2 katı büyüklüğündeki bir otçul dinozorun ayak izinin de yer aldığı bildirildi.

Otçul dinozorun, "Diplodocus" olarak bilinen uzun boyunlu dinozorun akraba türü olan "Cetiosaurus" türüne ait olduğu düşünüldüğü vurgulanan açıklamada, 5 noktadan 4'ünde otçul dinozor, diğerinde de 1 etobur dinozorun ayak izinin keşfedildiği vurgulandı.

Açıklamada, bir taş ocağı çalışanınca keşfedilen ve Oxford ile Birmingham üniversitelerinden 100 araştırmacının katılımıyla yapılan kazılarda bulunan ayak izi sayısının 200 olduğu belirtildi.

Bölgede ilk olarak 1997'de keşfedilen ayak izleri, iki üniversitenin çalışmaları kapsamında araştırılıyor.