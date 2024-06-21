Inara kurucusu Damon'dan Gazze'deki acı tabloyla ilgili çarpıcı sözler: Tamamen psikolojik yok oluş
Sivil Toplum Kuruluşu Inara'nın kurucusu ve başkanı Arwa Damon, görev için Gazze'ye gitti. Yaşanan katliama değinerek gözlemlerini aktaran Damon, "Gazze'yi diğer savaş bölgelerinden ayıran şey tamamen psikolojik yok oluş" ifadelerini kullandı.
İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne saldırılarında 8 ay geride kalırken, Tel Aviv yönetimi halkı zorla aç ve susuz bırakarak kıtlığa sürüklemeye, sivil yerleşimleri kasıtlı hedef alarak başta çocuklar ve kadınlar olmak üzere on binlerce Filistinliyi öldürmeye devam ediyor.
'NEFES ALACAK YER YOK'
Sivil Toplum Kuruluşu Inara'nın kurucusu ve başkanı Arwa Damon, bölgeye giderek gözlemlerini aktardı. Gazze'yi diğer savaş psikolojik bir yok oluş olduğunu dile getiren Damon, “Travmalar, tetikleyiciler acımasız. Kaçış yok, dinlenme yok, nefes alacak yer yok. Güvenli alan kavramı yok” dedi.
YARALILAR TEDAVİ EDİLEMEDEN ÖLÜYOR
Filistinlilerin Gazze'deki tek tahliye noktası olan Refah Sınır Kapısı kapatıldığını hatırlatan Damon şunları söyledi: "Yaralılar tıbbi tedavi için Gazze'den çıkamazsa kalıcı sakatlık yaşayacak veya muhtemelen ölecek. Bir çocuk 'Belki de böyle yaşamak zorunda kalmaktansa yeni ölseydik daha iyi olurdu' dedi. Çocuklar şiddetli ve travmatik psikolojik sıkıntı belirtileri sergiliyor.
ÇOCUKLARIN TRAVMALARI KORKUNÇ
“Bunu defalarca duyuyorsunuz. Her bireyin içinde bir savaş vardır. Tüm bu çılgınlığa ve trajediye rağmen, aynı zamanda kaybedilen her şeyin gerçek ölçüsü, ölçeği ve kapsamından belli bir düzeyde uzaklaşmayı da sağlıyor."