Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arican

İndus Nehri gerilimi! Pakistan, Hindistan'ı sert uyardı: Yapı inşa ederseniz yok ederiz

Hindistan ve Pakistan arasında günlerdir süren gerginlik devam ediyor. Hindistan'ın askıya aldığı 'İndus Suları Anlaşması'nı ihlal etmesi durumunda Pakistan karşılık verecekleri uyarısında bulundu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
04.05.2025
saat ikonu 15:46
|
GÜNCELLEME:
04.05.2025
saat ikonu 15:46

Hindistan ve Pakistan sınırında sular durulmadı. Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf, 26 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının ardından Hindistan'a bir uyarıda daha bulundu. Karşılıklı gözdağı veren ülkeler arasında tansiyon hala yüksek seyrediyor.

İndus Nehri gerilimi! Pakistan, Hindistan'ı sert uyardı: Yapı inşa ederseniz yok ederiz

''YAPI İNŞA EDİLİRSE KARŞILIK VERİRİZ''

Geo News televizyonuna konuşan Asıf, saldırganlığın sadece silah kullanımıyla sınırlı olmadığını söyledi. Asıf, Hindistan'ın, askıya aldığı "İndus Suları Anlaşması"nı ihlal ederek İndus Nehri üzerinde herhangi bir yapı inşa etmesi halinde karşılık verecekleri uyarısında bulundu. Savunma Bakanı, suya yönelik herhangi bir müdahalenin açlık ve susuzluktan ölümlere yol açabileceğini söyledi.

Asıf, "(Hindistan, İndus Nehri üzerinde) Herhangi bir yapı inşa etmeye kalkarsa Pakistan o yapıyı yok edecektir." ifadesini kullandı.

PAKİSTAN'IN NÜKLEER TEHDİDİ

Pakistan Demiryolları Bakanı Hanif Abbasi ise Hindistan'ı nükleerle tehdit etti. Abbasi, ülkelerinin 130 nükleer savaş başlığının ''sadece Hindistan'a'' ayrıldığını söyledi. Abbasi, ''Eğer su tedarikini durduracaklarsa savaşa hazır olsunlar. Sahip olduğumuz askeri ekipman ve füzelerin amacı onları yalnızca göstermek değil. Nükleer silahlarımızı ülkemizin hangi bölgelerine yerleştirdiğimizi hiç kimse bilmiyor. Bir daha söyleyeceğim, bu balistik füzelerin hepsinin hedefi sizsiniz.'' ifadelerini kullandı.

İndus Nehri gerilimi! Pakistan, Hindistan'ı sert uyardı: Yapı inşa ederseniz yok ederiz

HİNDİSTAN'DAN FÜZELİ GÖZDAĞI

Hindistan donanması da uzun menzilli füze denemesi yaparak gözdağı verdi. Hindistan Donanmasının X hesabından dikkat çekici bir paylaşım yapıldı. Donanmanın gemisavar füze atışı denemesi yaptığı bildirilen paylaşımda, "Hint Donanması, çatışmaya hazır şekilde, ülkenin denizcilik çıkarlarını her zaman ve her yerde korumaktadır." ifadesi kullanıldı.

İndus Nehri gerilimi! Pakistan, Hindistan'ı sert uyardı: Yapı inşa ederseniz yok ederiz

Ayrıca AFP'nin haberine göre, Hindistan Başbakanı Narendra Modi de Keşmir'de sivillerin hedef alındığı saldırıyı kınayarak kurbanların ailelerine "adaleti sağlamayı" vaat etti.

İndus Nehri gerilimi! Pakistan, Hindistan'ı sert uyardı: Yapı inşa ederseniz yok ederiz

HİNDİSTAN İLE PAKİSTAN ARASINDA PAHALGAM KRİZİ

Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerin 22 Nisan'da turistlere ateş açması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Saldırıyı düzenleyenlerin "Pakistan'dan geldiği" suçlamasında bulunan Hindistan, "İndus Suları Anlaşması"nı askıya almış, Yeni Delhi'de görevli Pakistanlı müsteşarların bir hafta içinde ülkeyi terk etmelerini istemiş ve Pakistan vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerinin askıya alındığını, daha önce verilen tüm vizelerin iptal edildiğini duyurmuştu.

İndus Nehri gerilimi! Pakistan, Hindistan'ı sert uyardı: Yapı inşa ederseniz yok ederiz

Pakistan, suçlamaları reddederek Hindistan'ın İslamabad'daki diplomatik personel sayısına sınırlama getirmiş, "İndus Suları Anlaşması"nın dışına çıkılarak nehirlere yapılacak müdahaleleri "savaş nedeni" sayacağını ilan etmiş, Hindistan ile her türlü ticareti askıya almış ve hava sahasını kapatmıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

Hindistan ve Pakistan arasında neler oluyor?
Hindistan ve Pakistan'ın 1947'de bağımsızlıklarını kazanmalarından bu yana çözülemeyen bir mesele olan Keşmir'in hangi ülke toprakları içerisinde yer alması gerektiğine dair sorun, 70 yıldan fazla bir süre geçmiş olmasına rağmen varlığını koruyor.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Pakistan ve Hindistan'a sükunet çağrısı! Dünya Asya'daki savaş çanlarının tedirginliğini yaşıyor
Hindistan 24 ila 36 saat içinde Pakistan'a saldırabilir! Tansiyon zirvede
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.