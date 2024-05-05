İnekten kuş gribi bulaştı! Virüs gözlerini kanatıyor

05 May 2024 17:03 - Güncelleme : 05 May 2024 17:21

Bir gözü aniden kör oldu hastalığını duyunca neye uğradığını şaşırdı

Bir gözü aniden kör oldu hastalığını duyunca neye uğradığını şaşırdı

Teksas'ta mandıra çiftçisi olan adam, nadir rastlanan bir olayın kurbanı oldu. İnekten, kuş gribi bulaştı. ABD'de hayvandan insana geçen H5N1 virüsüne yakalanan ikinci kişi olduğu tahmin edilen adam, hafif semptomlarla hastalığı geçirse de gözlerinde görülen kan tüyler ürpertici bir hal aldı.

Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) uzmanlarına göre, virüs mart ayında bir inekten bulaştı. Uzmanlar, bu teoriyi destekleyen genetik analizlerden elde edilen 'güçlü kanıtlar' olduğunu belirttiler.

İNEKTEN İNSANA BULAŞAN İLK VAKA

Hastanın görüntüleri ve durumuyla ilgili ek bilgiler New England Journal of Medicine tarafından yayımlanan bir yayında ayrıntılı olarak açıklandı.

Tıp uzmanları hastaya, gözün beyaz kısmının üzerindeki şeffaf tabaka olan konjonktivanın altında kanayan subkonjonktival kanama teşhisi koydu. Sağ gözünde sulu bir akıntı olduğu fark edildi.

S.'nin kuş gribine yakalandığı düşünülürse, aynı zamanda bir memeliden, özellikle de bir inekten insana bulaşan bilinen ilk vaka da olabilir.

GÖZLERİ DIŞINDA BİR RAHATSIZLIĞI YOKTU

Mandıra çiftçisinin vakası, uzmanların diğer çiftçilerin hastalandığı ancak HSN1 virüsü için test edilmediği yönündeki uyarılarının ortasında geldi. Teksaslı hastaya mart ayı sonlarında enfeksiyon teşhisi konulmuştu ve doktorlar hastanın nefes alma gibi yaşamsal belirtilerinin normal olduğunu belirtmişti.

Ayrıca enfeksiyon sırasında hiçbir ateş belirtisi, nefes almada değişiklik veya görme belirtisi göstermedi. Antiviral tedavi aldıktan sonra hasta, "her iki gözde de rahatsızlık" dışında herhangi bir semptom bildirmedi.

TEMAS ETTİĞİ KİŞİLER ARAŞTIRILIYOR

Raporda ayrıca şunlar belirtildi:

"Sonraki günlerde işçi, solunum semptomları olmaksızın konjonktivitin düzeldiğini ve evdeki temasların iyi durumda olduğunu bildirdi."

CDC Direktörü Dr. Mandy Cohen, hastanın durumunu "çok hafif" olarak nitelendirdi.

NPR'ye konuşan kadın şunları söyledi:

"Kişinin semptomları çok hafifti. İyileşiyor. Ancak temas halinde olabilecek kişileri test ettiğimizden bir kez daha emin olmak istiyoruz."