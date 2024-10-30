Influencer’lar siyasete girdi: Kimden para aldıkları belli değil

30 Ekim 2024 14:56 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 15:11

Amerika Birleşik Devletleri’nde bu yıl yapılacak seçimlerde influencer’lar büyük rol oynuyor. Sosyal medya üzerinden yapılan kampanyalar, genç seçmeni mobilize etmek adına sıkça kullanılıyor. Ancak influencer’ların hangi paylaşımlarında ücret aldıklarını belirtmeleri zorunlu değil, bu da halkın kafasında soru işaretlerine yol açıyor. Ünlü influencer Mikey Angelo, bir Instagram videosunda seçmenlere sandığa gitmeleri için çağrıda bulundu. Videonun altındaki açıklamada bu paylaşım için ücret aldığı belirtilmişti, fakat bu bilgi yasal olarak paylaşılması zorunlu değildi.

ABD’de siyasi kampanyalar için influencer’larla çalışma stratejisi giderek yaygınlaşıyor. Federal Seçim Komisyonu (FEC), influencer’ların kampanya tarafından desteklenen içerikleri etiketlemeleri gerektiğine dair bir kural koymadı. Bu da influencer’ların belirli bir aday veya siyasi konuyu desteklemeleri için aldıkları ödemeyi açıklamak zorunda olmadıkları anlamına geliyor. Sonuç olarak, birçok kullanıcı, sosyal medyada gördükleri bu tür paylaşımların hangi kısmının gerçek düşünce, hangisinin ise ücret karşılığı yapılmış olduğunu kestiremiyor.

GENÇLER SOSYAL MEDYA ETKİSİNDE

Pew Araştırma Merkezi’ne göre, ABD’de gençlerin %40’a yakını haberlerini TikTok gibi sosyal medya platformlarından alıyor ve sosyal medya haber kaynaklarına olan güvenleri ulusal medya kuruluşlarına göre neredeyse aynı seviyede. Bu nedenle siyasi içeriklerin influencer’lar üzerinden paylaşılması, özellikle genç seçmen kitlesinde büyük bir etki oluşturabiliyor.

INFLUENCER’LARA NEDEN GÜVENİLİYOR?

Influencer’lar, takipçileri arasında güven sağlamakta oldukça başarılı. Siyasi kampanyalar bu güven ortamını kullanarak, mesajlarını daha etkili bir şekilde yaymayı hedefliyor. Halkın gözünde daha “gerçek” görünen bu influencer’lar, markalar dışında siyasi adaylara destek verince de aynı güveni sürdürebiliyorlar.

Bir yanda, eski ABD Başkanı Donald Trump ile şaka yollu boks yaptığı bir video yayınlayan Jake Paul, takipçilerine Trump’ın rakiplerini yenmesi gerektiğini savunurken, diğer yanda Demokrat Partili Tim Walz, köpeğiyle gezdiği bir YouTube videosuyla samimi bir izlenim bırakarak seçmene ulaşmayı başardı.

PARA İŞİN İÇİNE GİRİNCE ŞEFFAFLIK GEREKİYOR

FEC, televizyon ve fiziksel reklamlar için şeffaflık kuralları getirmişken, influencer’lar üzerinden yapılan siyasi içeriklere bu kurallar uygulanmıyor. Meta, Facebook ve Instagram’da siyasi içerikler için ücret ödemesi yapılmasını sağlarken, TikTok bu tür içeriklere izin vermiyor. Uzmanlar, sosyal medyada siyasi mesajlar paylaşan influencer’ların, halkın güvenini sarsmaması adına şeffaf davranması gerektiğini savunuyor.