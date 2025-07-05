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 | Berkay Alptekin

İngiliz basını Rusya'yı insan ticaretiyle suçladı! "İnşaatta çalışacağını sanan Kübalılar savaşa gönderiliyor"

Kübalı bir adam, Yunanistan'ın başkenti Atina’da İngiltere basınına verdiği bir röportaj dünyanın gündemine oturdu. Rusya’da kazançlı bir inşaat işinde çalışmak için başvuru yapan adam aslında gerçeğin çok farklı olduğunu ifade etti.

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İngiliz basını Rusya'yı insan ticaretiyle suçladı!
KAYNAK:
Berkay Alptekin
|
GİRİŞ:
05.07.2025
saat ikonu 12:40
|
GÜNCELLEME:
05.07.2025
saat ikonu 12:40

Güney Amerika ülkesi ’dan sosyal medya üzerinde gördükleri “kazançlı inşaat işlerinde” çalışmak için ’ya gelen çok sayıda kişinin ’ya karşı savaşmak için cepheye gönderildiği ileri sürüldü.

Daily Mail gazetesinin haberine göre, bu kişilerden biri de 37 yaşındaki Kübalı Francisco Garcia’ydı. Kübanın başkenti Havana’dan Rusya’nın başkenti Moskova’ya giden uçaktaki yüzlerce kişiden biri olduğunu anlatan Garcia, uçaktan iner inmez “hayatının en kötü hatasını yaptığını anladığını” söyledi.

Habere göre, Küba’dan Rusya’ya doğru yola çıkan tüm bu insanlar, Facebook da dahil olmak üzere sosyal medya platformlarında gördükleri, kendilerine Rusya’da kazançlı inşaat işlerinde çalışma vaadinde bulunan iş ilanlarına başvurmuştu.

İlanlarda bu kişilerin Ukrayna’nın saldırılarında hasar gören binaları tamir edecekleri söyleniyordu. Fakat iddiaya göre, gerçek bundan çok daha farklıydı. Bu şekilde Rusya’ya getirilen Kübalıların sayısı binlerle ifade edilirken, ülkeye gelen Kübalıların Ukrayna’daki cephe hattına gönderildiği, en az yarısının ise bir yıl içinde hayatını kaybettiği ileri sürüldü.

İngiliz basını Rusya'yı insan ticaretiyle suçladı! "İnşaatta çalışacağını sanan Kübalılar savaşa gönderiliyor"

“SAVAŞ ALANINDA ROBOTLAR GİBİ OLMAMIZ İSTENİYORDU”

Garcia, kendisinin sağ kurtulduğunu ancak “korkunç fiziksel ve zihinsel yaralarının olduğunu, bunun da kendisini hem evsiz hem çaresiz bıraktığını” anlattı. Ailesini bir daha hiç görememekten korkan Kübalı adam, “Korktuğumuzu göstermemize izin verilmiyordu. Ruslar acı ya da korku duyamayacağımızı, alanında robotlar gibi olmamızı söylüyordu. Komutanlar korkunun ortaya çıkmasını engellemek için başımızın ve kaburgalarımızın arkasında silahla vuruyordu” iddiasında bulundu.

Garcia, esasında başkent Küba’da bir hastanede görevli olarak çalışıyordu. Bir arkadaşı kendisine “çalışma izni, ayda yaklaşık bin 900 sterlin maaş ve Rusya pasaportu” vadeden bir gösterdi. Bundan sadece üç gün sonra ise ailesine veda ederek kalabalık bir yolcu uçağı ve elindeki turist vizesiyle Rusya’ya gitti.

İddiaya göre, havalimanına geldiğinde ise kendisini Rus askeri destekli, askeri kıyafetler içindeki Kübalı bir adam karşıladı. Garcia ve beraberindekilere askeri araçlara binme emri verildi.

Askeri kamyonlara bindirildiklerini anlatan adam, “Askerlerin olması beni hem korkutmuş hem de kafamı karıştırmıştı. Ama emirlerini yerine getirmemiz gerektiği, bu insanların söylediklerini yapmamızın lazım geldiği hızla netlik kazandı” diye konuştu.

“Bize ne yemek ne su verildi” diyen Garcia, “Uzun bir yolculuğun ardından silahlı polisler tarafından korunan terk edilmiş bir spor okuluna geldik” ifadelerini kullandı.

İngiliz basını Rusya'yı insan ticaretiyle suçladı! "İnşaatta çalışacağını sanan Kübalılar savaşa gönderiliyor"

1 AYLIK EĞİTİM SONRASI CEPHEYE ATILDILAR

Burada 10 gün boyunca tutulduklarını, bağrışlar ve tehditler arasında askerlik belgelerini imzalamaya zorlandıklarını anlatan Kübalı adam, kendilerine hiçbir açıklama yapılmadığını söyledi.

Ertesi gün askeri bir tesise gönderildiklerini, burada bir kamyondan indirilen çok sayıda silah gördüklerini aktaran Garcia, kendisi gibi Küba’dan ve Asya ile Afrika ülkelerinden gelen kişilerle 30 gün boyunca eğitim gördüklerini belirtti.

Eğitimin ardından hiçbir uyarı olmadan cephe hattına gönderildiklerini belirten Kübalı adam, bunun sebebini “Rusya’nın her gün çok sayıda kaybetmesi” olarak açıkladı.

Kübalı askerlerin Rusya saflarında savaşa katılması basına pek yansımamış olsa da Daily Mail’in iddiasına göre, 20 bini aşkın Kübalı, Ukrayna savaşının başladığı Şubat 2022’den bu yana Rusya ordusu tarafından askere alınmış durumda. Ukrayna istihbarat verileri ise 7 bine yakın Kübalının halihazırda savaşta olduğuna işaret ediyor.

Garcia da kendisi cepheye ilk gönderildiğinde kendisiyle birlikte 90 kadar Kübalının olduğunu, bu kişilerin yarısından çoğunun savaşta öldüğünü anlattı.

Kendileri için en büyük tehlikenin “ne olduklarını dahi bilmedikleri” dronlar olduğunu kaydeden Garcia, “Çevremizdeki Ruslar iyi değildi. Bazıları savaşın yarattığı hasar sebebiyle kendi canlarına kıydı” iddiasında bulundu.

İngiliz basını Rusya'yı insan ticaretiyle suçladı! "İnşaatta çalışacağını sanan Kübalılar savaşa gönderiliyor"

YARALANDI, ÖLÜME TERK EDİLDİ, PLAN YAPTI

Kendisinin de savaş alanında iki kez yaralandığını, Rus askerlerin kendisini terk etmesi üzerine başının çaresine bakmak durumunda kaldığını kaydeden Kübalı adam, bir yıl boyunca Rostov, Donetsk ve Soledar’da savaştığını anlattı. Ardından kendisine bir madalya ve sertifika verildiğini söyleyen Garcia’ya Ekim 2024’te iki ay izin verildi. Garcia ise bu zamanı kaçış planı yapmak için kullandı.

Küba pasaportuyla sırasıyla Belarus, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır’a giden adam, son olarak Yunanistan’ın başkenti Atina’ya vardı. Atina’da serbest bırakılmadan önce iki ay boyunca bir gözaltı merkezinde tutulan Garcia’nın şu anda Atina’da bir çadırda yaşadığı belirtildi.

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ETİKETLER
#dolandırıcılık
#ukrayna
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#savaş
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#küba
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