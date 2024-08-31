İngiltere adeta suça yenik düştü! Ülkenin en büyük marketi sepet hırsızlığına etiketli çözüm üretti

31 Ağustos 2024 09:08 - Güncelleme : 31 Ağustos 2024 09:37

Mahkemeye damga vuran görüntüleriyle viral olmuştu! Bir kez daha tutuklandı

Mahkemeye damga vuran görüntüleriyle viral olmuştu! Bir kez daha tutuklandı

İngiltere'de hayat pahalılığının artmasıyla birlikte mağaza hırsızlıkları durdurulamaz seviyelere ulaştı. Ülkenin dört bir yanından adeta salgın gibi yayılan hırsızlık vakaları sonrası polisler hırsızlara karşı “sıfır tolerans yaklaşımını benimsemeye” çağrılmıştı.

İngiltere'nin en büyük süpermarketler zincirini oluşturan Tesco firması, hırsızlığın önüne geçmek için son olarak alışveriş sepetlerine etiket yapıştırma ve patateslerin üzerine hırsızlık etiketleri koyma gibi ekstrem önlemler aldı.

HER 24 SAATTE BİN 300 HIRSIZLIK VAKASI

İngiltere'de mağaza hırsızlığı vakaları rekor seviyelere yükseldi. Her 24 saatte 1.300 hırsızlık vakası rapor ediliyor.

Hırsızlık vakasına şahit olan bir görgü tanığı, “Hırsızlar o kadar yüzsüzleşti ki, bir sepetin tamamını doldurup çekip gidiyorlar. Şimdi ne yapacaklar, müşterilere hırsızlık yapmadıklarını kanıtlayana kadar takmaları için etiket mi verecekler?” ifadelerine yer verdi.

Bir müşteri daha önce yaptığı açıklamada, Theydon Bois kentindeki bir Tesco mağazasında alınan önlemleri gördüğünde ne kadar şaşırdığını, “Alışveriş sepetlerine etiket yapıştırdıklarını gördüğümde inanamadım. Yani, bunlardan biriyle ne yapacaksınız? Bu insanların çalamayacağı bir şey var mı?” ifadeleriyle dile getirdi.

Bristol'deki bir Tesco şubesi, müşterilerini mağazadan içeri almadan önce CCTV aracılığıyla taramaya başladı.

Tesco, her şubede bu politikanın uygulanmadığını ve sepetlere etiket koyma kararının mağaza ekiplerinin takdirine bağlı olduğunu söyledi.