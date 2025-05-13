İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın evleri ateşe verildi! Kundakçı yakalandı

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın Londra'da bulunan iki ayrı mülkte yangın çıktı. İhbar üzerine polis olay yerine gitti, mülklerin kundaklandığı ortaya çıktı. İngiliz polisi, terörle mücadele kapsamında soruşturma başlattı. Polis, 21 yaşındaki bir kişiyi kundakçılık şüphesiyle gözaltına aldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Mülklerde büyük bir hasar olmadığı belirtildi. Yetkililer, 8 Mayıs’ta aynı semtteki bir araç yangını ile 11 Mayıs’ta yakın bir bölgede mülk girişinde çıkan yangının pazartesi günkü olayla bağlantılı olup olmadığını araştırıyor.

BAŞBAKANLIK GÖREVİNDEN ÖNCE BURADA OTURUYORDU

Öte yandan Keir Starmer, geçen Temmuz ayında başbakanlık görevine gelmeden önce ailesiyle birlikte bu evde yaşıyordu. Evin bulunduğu sokak sakin ve genellikle dikkat çekmeyen bir yer olarak biliniyor.