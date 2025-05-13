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 | Berrak Arıcan

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın evleri ateşe verildi! Kundakçı yakalandı

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'a ait 2 mülk ateşe verildi. Terörle mücadele soruşturması başlatıldı, 21 yaşındaki kundakçı gözaltına alındı.

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İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın evleri ateşe verildi! Kundakçı yakalandı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.05.2025
saat ikonu 10:26
|
GÜNCELLEME:
13.05.2025
saat ikonu 10:26

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın Londra'da bulunan iki ayrı mülkte yangın çıktı. İhbar üzerine polis olay yerine gitti, mülklerin kundaklandığı ortaya çıktı. İngiliz polisi, terörle mücadele kapsamında soruşturma başlattı. Polis, 21 yaşındaki bir kişiyi kundakçılık şüphesiyle gözaltına aldı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın evleri ateşe verildi! Kundakçı yakalandı

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Mülklerde büyük bir hasar olmadığı belirtildi. Yetkililer, 8 Mayıs’ta aynı semtteki bir araç yangını ile 11 Mayıs’ta yakın bir bölgede mülk girişinde çıkan yangının pazartesi günkü olayla bağlantılı olup olmadığını araştırıyor.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın evleri ateşe verildi! Kundakçı yakalandı

BAŞBAKANLIK GÖREVİNDEN ÖNCE BURADA OTURUYORDU

Öte yandan Keir Starmer, geçen Temmuz ayında başbakanlık görevine gelmeden önce ailesiyle birlikte bu evde yaşıyordu. Evin bulunduğu sokak sakin ve genellikle dikkat çekmeyen bir yer olarak biliniyor.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın evleri ateşe verildi! Kundakçı yakalandı
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