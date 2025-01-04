İngiltere Başbakanı Starmer Portekiz'de sıraya kaynak yaptı! Turistler çileden çıktı

04 Ocak 2025 17:22 - Güncelleme : 04 Ocak 2025 17:46

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, başbakan olduğu tarihten bu yana ailesiyle ilk kez tatile çıktı. Tatil destinasyonu olarak Portekiz'e giden Starmer ve ailesi heyecanlı bir yolculuğa çıkaran sepet arabaları için sıra beklemeyerek kuyruğa kaynak yaptı. Olay sonrası saatlerdir sırada bekleyen turistler başbakana tepki gösterdi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer​, başbakan olduğu tarihten bu yana ailesiyle ilk kez tatil​ yapmak fırsat buldu. Fırsatı Portekiz'den yana kullanan Starmer aile​ üyeleriyle birlikte Madeira Adası'na gitti.

Madeira Adası'nda turistleri 2 kilometrelik heyecanlı bir yolculuğa çıkaran sepet arabaları için sıra beklemeyerek kuyruğa kaynak yapan Starmer'a çevredeki turistler tepki gösterdi.

Adada ailesiyle tatil yapan Starmer, ünlü sepet arabalarını denemek için 3 saatlik kuyrukta sıra beklemedi. İngiltere merkezli The Daily Express gazetesinin haberine göre, çoğu insan sabırla güneşin altında beklerken, İngiliz lider doğrudan kuyruğun en önüne götürüldü ve bu, tepkiye neden oldu.

"HAZMEDİLMESİ ZOR BİR DURUMDU"

İngiltere merkezli The Sun'a konuşan bir turist, "Sabah 10 sularında geldik ve rezerve biletlerimiz olmasına rağmen herkes gibi kuyruğa girdik" ifadelerine yer verdi.

Keir Starmer'ın iki çocuğuyla birlikte kuyruğun en önünde yer alması, başta onu tanıyan ve 3 saattir kuyrukta bekleyen İngilizler olmak üzere turistler arasında öfkeye neden oldu.

Bir turist yaptığı açıklamada, "Belli ki ayrıcalıklı bir konumda ve güvenlik sorunları var ama biz üç saattir orada bekledikten sonra kuyruğu atladığını görmek yine de hazmedilmesi zor bir durumdu" ifadelerini kullandı.

Turistlerin Başbakan Starmer'a tepki gösterdiği anları gösteren bir video sosyal medyada gündem oldu.