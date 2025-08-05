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 | Berkay Alptekin

İngiltere basınından bomba iddia! Aliyev ve Paşinyan Beyaz Saray'da mutabakat zaptı imzalayacak

İngiltere basınında çıkan haberlere göre, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Ağustos'ta Beyaz Saray'da Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i ağırlayacağı ileri sürüldü. Gerçekleştirilecek görüşmede Aliyev ve Paşinyan'ın, barış anlaşması taslağı yerine mutabakat zaptı imzalanacağı bildirildi.

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İngiltere basınından bomba iddia! Aliyev ve Paşinyan Beyaz Saray'da mutabakat zaptı imzalayacak
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.08.2025
saat ikonu 16:54
|
GÜNCELLEME:
05.08.2025
saat ikonu 16:56

İngiltere merkezli Middle East Eye ismini belirtmediği kaynaklarına dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı 'ın Başbakanı ve Cumhurbaşkanı 'i Beyaz Saray'da ağırlayacağını bildirdi.

Haberde, 8 Ağustos'ta bir araya gelmesi beklenen Aliyev ve Paşinyan'ın mutabakat zaptı da imzalayacağı kaydedildi. İki liderin taslağını değil de mutabakat zaptına imza koyacağı vurgulandı.

İngiltere basınından bomba iddia! Aliyev ve Paşinyan Beyaz Saray'da mutabakat zaptı imzalayacak

HAKAN FİDAN TELEFONLA BİLGİLENDİRİLDİ

Haberde ayrıca Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un Pazartesi günü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde söz konusu görüşmeye ilişkin bilgilendirdiği ifade edildi.

Ermenistan basınında da geniş yankı bulan Middle East Eye'ın haberinde, "Azerbaycan'ı Nahçıvan'a bağlaması beklenen 'na Ermenistan'ın Zengezur Koridoru ifadesine karşı çıkması nedeniyle barış anlaşmasına ulaşılamadığı" aktarıldı.

İngiltere basınından bomba iddia! Aliyev ve Paşinyan Beyaz Saray'da mutabakat zaptı imzalayacak
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ETİKETLER
#Ermenistan
#azerbaycan
#ilham aliyev
#nikol paşinyan
#barış anlaşması
#zengezur koridoru
#Donald Trump
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