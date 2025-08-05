İngiltere basınından bomba iddia! Aliyev ve Paşinyan Beyaz Saray'da mutabakat zaptı imzalayacak

İngiltere merkezli Middle East Eye ismini belirtmediği kaynaklarına dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i Beyaz Saray'da ağırlayacağını bildirdi.

Haberde, 8 Ağustos'ta bir araya gelmesi beklenen Aliyev ve Paşinyan'ın mutabakat zaptı da imzalayacağı kaydedildi. İki liderin barış anlaşması taslağını değil de mutabakat zaptına imza koyacağı vurgulandı.

HAKAN FİDAN TELEFONLA BİLGİLENDİRİLDİ

Haberde ayrıca Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un Pazartesi günü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde söz konusu görüşmeye ilişkin bilgilendirdiği ifade edildi.

Ermenistan basınında da geniş yankı bulan Middle East Eye'ın haberinde, "Azerbaycan'ı Nahçıvan'a bağlaması beklenen Zengezur Koridoru'na Ermenistan'ın Zengezur Koridoru ifadesine karşı çıkması nedeniyle barış anlaşmasına ulaşılamadığı" aktarıldı.