İngiltere Büyükelçisinden Hollanda'ya 357 yıllık intikam mesajı: 4 asır bekledik

12 Temmuz 2024 09:57 - Güncelleme : 12 Temmuz 2024 10:12

İngiltere'nin Bağdat Büyükelçisi Stephen Charles Hitchen, sosyal medya platformu X üzerinden, Bağdat'ta bir kahvehanede oturup nargile içerken, Hollanda'ya yönelik "intikam vakti geldi" başlıklı görüntü paylaştı.

"Hollanda dost canlısı bir ülke ve Hollanda halkı kültürel ve dini açıdan bize yakın, ancak bir tarihçi olarak göz ardı edemeyeceğim bazı şeyler var" diyen Hitchen, sözlerine şöyle devam etti:

"4 ASIR BEKLEDİK"

"1667 yılında Hollanda Deniz Kuvvetlerinin İngiliz sularına girmesi ve İngiliz filosunu yakması tarihimize kara bir gün yaşattı. Bu konuyu düşünmek için 4 asır bekledik ve bugün Hollanda'ya ve Hollanda büyükelçisine mesajım; 'intikam vakti geldi'."