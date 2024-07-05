İngiltere genel seçimlerinde zafer İşçi Partisi'nin! 

05 Temmuz 2024 00:31 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 00:35

İngiltere, ülkeyi 5 yıl yönetecek yeni kadroları belirlemek için sandık başına gitti. BBC, ITV News ve Sky News için yapılan sandık çıkış anketine göre, İşçi Partisi 14 yıllık Muhafazakar Parti'nin iktidarını sona erdirdi.

Yaklaşık 50 milyon seçmenin bulunduğu ülkede anket çıkış anketlerine göre, İşçi Partisi 410 sandalye kazanarak, 326 sandalye olan çoğunluk eşiğini rahatlıkla geçecek.

Bu sonuçlarla birlikte İşçi Partisi'nin önümüzdeki dönem hükümeti kurma yolunda önemli bir avantaj elde etti.

Muhafazakar Parti ise 131 sandalye ile ikinci sırada yer aldı. Muhafazakar Parti'nin ciddi bir kayıp yaşadığı ve muhalefet sıralarına çekilmesi bekleniyor.

Liberal Demokratlar 61 sandalye ile üçüncü sırada yer alırken, aşırı sağcı Reform UK partisi 13 sandalye kazanarak mecliste yer almayı başardı. İskoç Ulusal Partisi ise 10 sandalye elde etti.

Diğer partiler ve bağımsız adaylar ise toplamda 25 sandalye ile mecliste temsil edilecek.

YENİ BAŞKAN KEİR STARMER...

İşçi Partisi'nin seçimleri kazanması halinde başbakan olacak olan Keir Starmer, 2020 yılında İşçi Partisi’nin genel başkanlığına seçilmişti.

İngiltere ve Galler'in eski başsavcısı 61 yaşında bir avukat olan Starmer Avrupa medyasında "merkezci ve pragmatist" bir lider olarak nitelendiriliyor. Starmer'ın eski İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn'in belirgin sosyalist politikalarından uzaklaşmak ve parti içerisindeki bölünmeleri bastırmak için çaba gösteren bir lider olduğu söyleniyor. Kendisini eleştirenler ise Starmer'in "heyecansız ve hırssız" bir lider olduğu görüşünde.