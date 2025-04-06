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 | Sule Altinel

İngiltere ile İsrail arasında kriz! 2 milletvekili alıkonuldu: "Endişe verici"

İsrail'in İngiliz İşçi Partisi milletvekilleri Abtisam Mohamed ve Yuan Yang'ın ülkeye girişini engellediği bildirildi. İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, İsrail'in iki İngiliz milletvekilini havalimanında alıkoyup ülkeye sokmamasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

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İngiltere ile İsrail arasında kriz! 2 milletvekili alıkonuldu:
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.04.2025
saat ikonu 03:38
|
GÜNCELLEME:
06.04.2025
saat ikonu 03:38

Gazze'de saldırılarını sürdüren İsrail'e tepkiler çığ gibi büyürken, kendisini boykot eden 2 İngiliz milletvekilinin ülkeye girişini engellediği bildirildi. The Times of Israel gazetesinin haberine göre, İşçi Partisi milletvekilleri Mohamed ve Yang ile iki yardımcısını taşıyan uçak, dün saat 14.30’ta Ben Gurion Havalimanı'na indi.

İsrail'e karşı sık sık boykot çağrısında bulunduğu belirtilen Mohamed ve Yang, havalimanındaki sorguları sırasında İngiliz parlamentosu adına İsrail’e resmi ziyaret gerçekleştiren heyetin parçası olduklarını aktardı.

İsrail İçişleri Bakanlığı, ülkeye İngiltere’den resmi ziyaret düzenleyen bir heyetin olmadığını öne sürerek, söz konusu milletvekilleri ve iki yardımcısının ülkeye girişini engelledi.

"AMAÇLARI NEFRET SÖYLEMİ YAYMAK"

Bakanlık, Mohamed ve Yang'ın ziyaretinin amacının "İsrail ordusunun (saldırılarını) kayıt altına almak ve İsrail karşıtı nefret söylemi yaymak" olduğunu öne sürdü.

İSRAİL BUNU DAHA ÖNCE DE YAPTI

Tel Aviv yönetimi, şubat ayında resmi ziyaret kapsamında ülkeye gelen Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilleri Lynn Boylan ve Rima Hassan'ın da ülkeye girişine izin vermemişti.

İNGİLTERE'DEN TEPKİ: ENDİŞE VERİCİ

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, İkonu ile ilgili yazılı açıklama yaptı. İki vekilin bir parlamenter delegasyonunun parçası olduğuna değinen Lammy, "İki İngiliz milletvekilinin İsrail'e yaptığı bir parlamento heyeti ziyareti sırasında İsrail makamları tarafından alıkonması ve girişlerinin reddedilmesi kabul edilemez. Bu ters etki yaratacaktır ve endişe vericidir." ifadelerini kullandı.

İngiltere ile İsrail arasında kriz! 2 milletvekili alıkonuldu: "Endişe verici"

Lammy, Mohamed ve Yang'a destek için temas halinde olduklarını da vurgulayarak, "İsrail hükümetindeki muhataplarıma İngiliz milletvekillerine böyle davranılamayacağını net bir şekilde belirttim." ifadelerine yer verdi.

Bakan Lammy, İngiliz hükümetinin Gazze'de ateşkese geri dönüşü sağlamak, kan dökülmesini engelleyecek müzakerelere dönmek, rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak ve Gazze'de çatışmaları bitirmek için çalışmayı sürdüreceğini kaydetti.

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