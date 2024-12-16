İngiltere, İtalya ve Japonya'dan savaş teknolojisinde çığır açan iş birliği: 'Uçan süper bilgisayar' üretiyorlar

16 Aralık 2024 12:06 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 12:18

İngiltere, İtalya ve Japonya, 6. nesil savaş uçağı geliştirmek için Küresel Savaş Hava Programı (GCAP) kapsamında güçlerini birleştirerek 2025'te faaliyete geçecek yeni bir ortak girişim kuruyor. 2035'te hizmete girmesi planlanan uçak, F-35'e rakip olacak ve SİHA sürülerini kontrol edebilen bir "uçan süper bilgisayar" olarak tasarlanıyor.

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İngiltere, İtalya ve Japonya​, savunma ve havacılık sektörlerinde devrim niteliğinde bir projeye imza atmaya hazırlanıyor. Üç ülkenin önde gelen savunma şirketleri, 6. Nesil Savaş Uçağı Sistemini geliştirmek amacıyla "Küresel Savaş Hava Programı" (Global Combat Air Programme - GCAP) kapsamında yeni bir ortak girişim kurmak için anlaşmaya vardı.

MERKEZİ İNGİLTERE'DE, İLK CEO'SU İTALYA'DAN

BBC Türkçe'nin haberine göre, anlaşma kapsamında, İtalya'dan Leonardo, İngiltere'den BAE Systems ve Japonya'dan Japan Aerospace Industry Electronics Corporation (JAIEC), eşit hisselerle (üçte bir oranında) yeni bir ortak girişim oluşturacak. Yeni girişimin merkezi İngiltere'de bulunacak ve ilk CEO, İtalya tarafından belirlenecek.

Üç grup tarafından yapılan ortak açıklamada, girişimin 2025 yılının ortalarına doğru resmen faaliyete geçmesinin planlandığı belirtildi.

2035'TEN 2070'E KADAR KULLANILACAK

GCAP çerçevesinde geliştirilecek 6. nesil savaş uçağı, 2035 yılında hizmete girecek şekilde tasarlanıyor. Üretilecek yeni nesil uçağın en az 2070 yılına kadar kullanılması hedefleniyor. GCAP açısından uçağı değerli kılan en önemli unsurlardan biri, Amerika Birleşik Devletleri'nin F-35'ine rakip olarak görülmesi ve ayrıca EuroFighter Typhoon jetlerin yerini alacak olması.

"BİR TÜR UÇAN SÜPER BİLGİSAYAR OLACAK"

Altıncı nesil savaş uçağı temelli hava sistemi programının detaylarını Leonardo CEO'su Roberto Cingolani İtalya basınına açıkladı. Cingolani, 15 Aralık'ta La Repubblica gazetesinde yayımlanan söyleşide, "GCAP çok iddialı bir proje. ABD bile benzer bir şey planlamıyor. Ne kadar zorlayıcı olacak?" sorusuna verdiği yanıtta, projeyi, silahlı insansız hava araçlarından (SİHA) oluşan bir filoyu kontrol edebilen, radara görünmeyen bir savaş uçağının geliştirilmesi projesi olarak tanımladı ve pratikte, bir tür uçan süper bilgisayar olacağını söyledi: "Onu gökyüzündeki bir uçak gemisine benzetmeyi seviyorum."

Cingolani, projenin ilk aşamasının 3 imzacı ülke tarafından 45 milyar euro yatırımla finanse edilen ana uçağın geliştirilmesi olduğunu söyledi. İkinci aşamada ise diğer iki temel unsur olan, keşif, saldırı ve önleme amaçlı SİHA, ardından da SİHA sürülerini kontrol edecek yapay zeka yazılımının hazırlanmasının geldiğini belirtti. Leonardo yöneticisi, Avrupa'da benzer bir ortaklığın Fransız-Alman-İspanyol Fcas konsorsiyumu tarafından oluşturulduğunu hatırlattı ancak "Görünen o ki onlar bizden daha geriden geliyor" dedi.

"İHA'LAR, TANKLARI YOK ETTİ"

Cingolani, Leonardo'nun gelecek planlarından söz ederken, Ukrayna'daki savaşla birlikte değişen dengelerin etkisine de vurgu yaptı:

"Ukrayna'daki savaşla ilgili şaşırtıcı bir analizden yola çıktık: Dijital saldırı ve savunma, geleneksel olanlar kadar, hatta belki de onlardan daha etkili hale geldi. Uydu iletişimiyle yönlendirilen ve birkaç bin euro'ya mal olan insansız hava araçları, birkaç milyona mal olan tankları yok etti."

Drone alanında "Gemiyi kaçırdık" diyen Cingolani, "Bu açığı kapatmanın tek yolu dijital kapasitemize odaklanan uluslararası anlaşmalar yapmak. Bunun üzerinde çok çalışıyoruz" diye ekledi.

İngiltere, İtalya ve Japonya arasında 2022'de temeli atılan GCAP projesine Suudi Arabistan'ın da dahil edilebileceği konuşuluyordu. Son olarak İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani geçen ay yaptığı bir açıklamada, İngiltere ve Japonya ile yaptıkları anlaşmanın Suudi Arabistan'a da genişletileceğini düşündüğünü söylemişti. Konuyla ilgili Leonardo CEO'su Roberto Cingolani, GCAP'a dünyanın geri kalanından da güçlü bir ilgi olduğunu, Suudi Arabistan gibi ülkelerin katılma talebinde bulunduğunu sözlerine ekledi.

Cingolani, Suudi Arabistan'ın katılımıyla ilgili kararın ne zaman verileceği sorusuna, ortak girişimin ayrıntılı planlarını belirlemek için birkaç ay çalışmalarının gerektiğini, ardından yeni ortaklara karar vereceklerini ifade etti.