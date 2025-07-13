Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan

İngiltere Kraliyet Ailesi'nde gizli barış görüşmeleri: Kral Charles ve oğlu Prens Harry için ilk adım

Yıllar sonra İngiliz Kraliyet Ailesi'nde krizin çözümü için büyük bir adım atıldı. Kral 3. Charles ile Prens Harry'nin danışmanları gizli barış görüşmeleri yürütüyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İngiltere Kraliyet Ailesi'nde gizli barış görüşmeleri: Kral Charles ve oğlu Prens Harry için ilk adım
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
13.07.2025
saat ikonu 09:50
|
GÜNCELLEME:
13.07.2025
saat ikonu 09:50

'nin ailesiyle beraber 'ndan ayrılmasının ardından bir ilk gerçekleşti. İngiltere Kralı 3. Charles ile oğlu Prens Harry'nin danışmanları için bir araya geldiler.

İngiltere Kraliyet Ailesi'nde gizli barış görüşmeleri: Kral Charles ve oğlu Prens Harry için ilk adım

'YAKINLAŞMA SÜRECİNDEKİ İLK ADIM'

İngiliz basınından The Mail on Sunday haberi duyurdu. Görüşme için 'iki ismin de aralarındaki anlaşmazlığı çözmek istediğine dair şu ana kadar kayıtlara geçen en güçlü işaret' yorumu yapıldı. Gazeteye konuşan kaynaklar, geçen hafta gerçekleşen görüşmenin Prens Harry ve eşi Sussex Düşesi ile arasındaki ilişkileri düzeltmek için “yakınlaşma sürecindeki ilk adım” olduğunu söyledi. Görüşmenin Kral 3’üncü Charles’ın hamisi olduğu üyelere özel bir kulüpte gerçekleştirildiği bilgisi verildi.

İngiltere Kraliyet Ailesi'nde gizli barış görüşmeleri: Kral Charles ve oğlu Prens Harry için ilk adım

İLK ADIMI KİM ATTI?

'ın mı yoksa Prens Harry'nin mi ilk adımı attığı ise henüz bilinmiyor. Kaynaklardan biri, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Önlerinde uzun bir yol var. Ama yıllar sonra ilk defa iletişim kanalı şimdi açık durumda” dedi. Görüşmenin resmi bir gündeminin olmadığını belirten kaynak, tarafların “sadece bir şeyler içtiğini” söyledi, “Her iki tarafın da konuşmak istediği şeyler vardı” dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İngiltere'de onlarca lüks araç sırra kadem basmıştı! Birkaçı akla gelmeyecek yerlerde bulundu
Kral torunlarının 'şifreli mesaj' iddiası tutmadı! Kraliyet ailesi, hükümete mahkemede yenildi
ETİKETLER
#prens harry
#meghan markle
#kral charles
#buckingham sarayı
#kraliyet ailesi
#barış görüşmeleri
#Sussex Düşesi
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.