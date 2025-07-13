İngiltere Kraliyet Ailesi'nde gizli barış görüşmeleri: Kral Charles ve oğlu Prens Harry için ilk adım

Prens Harry'nin ailesiyle beraber Buckingham Sarayı'ndan ayrılmasının ardından bir ilk gerçekleşti. İngiltere Kralı 3. Charles ile oğlu Prens Harry'nin danışmanları barış görüşmeleri için bir araya geldiler.

'YAKINLAŞMA SÜRECİNDEKİ İLK ADIM'

İngiliz basınından The Mail on Sunday haberi duyurdu. Görüşme için 'iki ismin de aralarındaki anlaşmazlığı çözmek istediğine dair şu ana kadar kayıtlara geçen en güçlü işaret' yorumu yapıldı. Gazeteye konuşan kaynaklar, geçen hafta gerçekleşen görüşmenin Prens Harry ve eşi Sussex Düşesi Meghan Markle ile Kraliyet Ailesi arasındaki ilişkileri düzeltmek için “yakınlaşma sürecindeki ilk adım” olduğunu söyledi. Görüşmenin Kral 3’üncü Charles’ın hamisi olduğu üyelere özel bir kulüpte gerçekleştirildiği bilgisi verildi.

İLK ADIMI KİM ATTI?

Kral Charles'ın mı yoksa Prens Harry'nin mi ilk adımı attığı ise henüz bilinmiyor. Kaynaklardan biri, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Önlerinde uzun bir yol var. Ama yıllar sonra ilk defa iletişim kanalı şimdi açık durumda” dedi. Görüşmenin resmi bir gündeminin olmadığını belirten kaynak, tarafların “sadece bir şeyler içtiğini” söyledi, “Her iki tarafın da konuşmak istediği şeyler vardı” dedi.