İngiltere PKK ile bağlantılı 6 kişiyi tutukladı: 'Türk ve Kürt grupları korumak için...'

27 Kasım 2024 14:33 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 14:33

İngiltere'nin başkenti Londra'da İngiliz terörle mücadele ekipleri, terör örgütü PKK ile bağlantılı olduğundan şüphe duyulan Kürt Kültür Merkezi'ne operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyon sonucu 4 erkek ve 2 kadın olmak üzere toplam 6 kişinin tutuklandığı bildirildi.

İngiltere'de terörle mücadele ekipleri, yürüttükleri soruşturma kapsamında yasaklı örgütler listesinde olan PKK​ terör örgütü ile bağlantılı olduğu şüphesi olan başkent Londra​'daki Kürt toplum merkezinde aramalar gerçekleştirdi.

İngiliz terörle mücadele ekipleri, yapılan arama sonucunda 6 kişiyi tutukladıklarını duyurdu. Tutuklananlar arasında, yaşları 23 ila 62 arasında değişen 4 erkek ve 2 kadın bulunuyor.

Fiili komutan Helen Flanagan, "Bu tutuklamalar, PKK terör örgütüyle bağlantılı olduğuna inandığımız faaliyetlere yönelik kapsamlı bir soruşturma ve operasyonun sonucudur. Tutuklamalar, bu grupla bağlantılı terör faaliyetlerine karıştığından şüphelendiğimiz kişilere yöneliktir" ifadelerine yer verdi.

POLİS İLE İRTİBATA GEÇME ÇAĞRISI

Polis, başkent Londra genelinde 8 farklı adreste arama yaptıklarını ve bu yerlerden birinin başkentin kuzeyindeki Kürt Kültür Merkezi olduğunu belirtti. Bu merkezin, halkın kullanımına en az 2 hafta süreyle kapatılacağını duyuruldu.

Flanagan, soruşturmanın Türk ve Kürt grupları başta olmak üzere İngiltere'deki tüm azınlık gruplarının güvenliğini sağlamaya yönelik olduğunu belirtti. Polis komutanı, "PKK ile bağlantılı kişiler tarafından hedef alındığını düşünen ya da bu durumdan etkilenen herkesin bizimle iletişime geçmesini istiyorum" dedi.

Flannagan son olarak, “PKK ile bağlantılı kişiler tarafından etkilenmiş ya da hedef alınmış olabileceğini düşünen herkesi, polis ile irtibata geçme" çağrısında bulundu.