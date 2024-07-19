İngiltere savaş alanına döndü! Polis aracını devirdiler, otobüsü ateşe verdiler

19 Temmuz 2024 11:12 - Güncelleme : 19 Temmuz 2024 11:13

New York, Gazze için ayakta! Protestocular Filistin'e destek için yeri göğü inletti, polis müdahale etti

New York, Gazze için ayakta! Protestocular Filistin'e destek için yeri göğü inletti, polis müdahale etti

İngiltere’nin Leeds kentindeki Harehills bölgesinde sosyal hizmetlerin Doğu Avrupa kökenli bir ailenin 4 çocuğunu alması üzerine protestolar patlak verdi.

Çok sayıda polisin sevk edildiği bölgede aralarında çocukların da bulunduğu göstericiler 2 katlı bir otobüsü ateşe verdi. Protestocular taş, sopa ve scooter fırlatarak zarar verdikleri bir polis aracını devirdi.

Polis gösterilerin yaşandığı bölgeye giden yolları kapatarak halka bölgeye girmemeleri çağrısında bulundu. Çıkan olaylarda herhangi bir yaralanma bildirilmezken, alevler bölge halkı ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

ÇOCUKLAR AİLEDEN ALINDI

Bölge sakinlerinin ifadelerine göre ailenin çocuklarından biri birkaç gün önce yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Çocuğun yaralanmasına kardeşinin yol açtığı öğrenilirken, hastane yetkililerinin durumu sosyal hizmetlere bildirmesinin ardından çocukların aileden alındığı belirtildi.

İngiltere İçişleri Bakanı Yvette Cooper yaptığı açıklamada, “Bu gece Leeds'te şok edici olaylar ve polis araçları ile toplu taşıma araçlarına yönelik saldırılar karşısında dehşete düştüm. Bu tür düzensizliğin toplumumuzda yeri yoktur” dedi. West Yorkshire polisine çabalarından dolayı teşekkürler eden Cooper, olaylar hakkında düzenli olarak bilgilendirildiğini söyledi.