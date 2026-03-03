Menü Kapat
İngiltere ve Yunanistan'dan sonra Fransa'dan kritik hamle! Amiral gemisi Akdeniz'e gidiyor

ABD-İran savaşı sebebiyle İngiltere ve Yunanistan'dan sonra Fransa da Orta Doğu'da askeri adım atıyor. Emmanuel Macron'un emriyle Fransa'nın en önemli amiral gemisi Akdeniz'e gidiyor.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
03.03.2026
saat ikonu 23:11
|
GÜNCELLEME:
04.03.2026
saat ikonu 01:34

ve arasındaki savaş 'yu ateşe sürüklerken 'da panik havası oluştu. İran'ın körfez ülkelerine saldırması ve İsrail'in Lübnan'a füze fırlatması Yunanistan'ı harekete geçirdi. Yunanistan F-16'larını Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) bulunan Andreas Papandreou Hava Üssü’ne konuşlandırıldı.

İngiltere ise İran'ın Kıbrıs adasındaki İngiliz üssünü vurmasının ardından Doğu Akdeniz'e savaş gemisi ve dronları etkisiz hale getirme kapasitesine sahip Wildcat helikopterleri gönderme kararı aldı.

FRANSA AMİRAL GEMİSİ YOLLUYOR

Fransa ise ABD ve İsrail’in İran’a saldırısı ile İran’ın misillemesi sonrası Orta Doğu’daki gelişmeler üzerine, Fransız amiral gemisi Charles de Gaulle’ü Akdeniz’e gönderiyor.

İngiltere ve Yunanistan'dan sonra Fransa'dan kritik hamle! Amiral gemisi Akdeniz'e gidiyor

Ulusa sesleniş konuşmasında gelişmeler karşısında Fransa’nın tutumuna dikkati çeken Emmanuel Macron, “Bu istikrarsız durum ve gelecek günlerin belirsizliği karşısında, Charles de Gaulle uçak gemisine, hava unsurlarına ve ona eşlik eden fırkateyne Akdeniz'e doğru yola çıkma emri verdim.” dedi.

Macron, Fransa’nın “halkını koruyan, barışa bağlı, güvenilir, öngörülebilir ve kararlı bir güç olmayı sürdürdüğünü” söyledi.

İngiltere ve Yunanistan'dan sonra Fransa'dan kritik hamle! Amiral gemisi Akdeniz'e gidiyor

ABD-İSRAİL’İN İRAN’A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

