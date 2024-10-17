İngiltere'de bir garip dava! Patronu selamını almayınca dava açtı ve kazandı

17 Ekim 2024 12:03 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 12:18

İngiltere’de bir ofis çalışanı, patronuna defalarca kez selam verdi. Patronunun verilen selamı almaması üzerine mahkemenin yolunu tutan çalışan, açtığı davayı kazandı.

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İngiltere'de bir ofis çalışanı, patronunun kasıtlı olarak defalarca kez selamını almaması üzerine dava​ açtı. İstihdam mahkemesine sunulan ifadelere göre, işe alım müdürü Nadine Hanson, patronu Andrew Gilchrist'i defalarca kez selamladı ancak patronu her seferinde onu kasıtlı olarak görmezden geldi.

62 yaşındaki patron​ Andrew Gilchrist, işe alım müdürü Nadine Hanson'ın işe geç kaldığını düşündüğünü ve ona kızdığını ifade etti. Patronunun davranışı Hanson'ın açtığı davayı kazanmasına neden oldu. Yargıç Sarah Davies, patron Gilchrist'ın davranışının "mantıksız ve insanlıktan uzak" olduğu sonucuna vardı.

İşi yeni devralmış olan patron Gilchrist'in, bu davranışı Hanson'ı ayrılmaya zorlamak için kasıtlı olarak uyguladığı ifade edildi.

Gilchrist’in "Eğer burada olmak istemiyorsan ayrılmanı öneririm" sözleri üzerine Hanson'ın, "Şirket için 20 yıl çalıştıktan sonra, ayrılmamın tek yolu beni işten çıkarmanızdır" şeklinde cevap verdiği belirtildi.

Patron Andrew Gilchrist

TARTIŞMA SONRASI DİĞER ÇALIŞANLARA ZAM YAPTI

Gilchrist, konuşmalarının ardından 1 saat içinde aynı pozisyonda çalışan diğer iki çalışanına maaş zammı verdi.

Olaydan sonra Hanson, kendisine değer verilmediğinin hissettirildiğini ve durumun uykusuz geceler geçirmesine neden olduğunu söyleyerek 8 haftalık rapor aldı ve 8 hafta boyunca anksiyete nedeniyle izinli sayıldı.

Gilchrist mahkemede, Hanson'a inanmadığı için hastalık süresi boyunca maaşını ödemeyi reddettiğini kabul etti. Hanson, haksız işten çıkarılma ve maaşından izinsiz kesinti yapıldığını ileri sürerek davayı kazandı.

Tazminatın ise daha sonraki bir tarihte belirleneceğine karar verildi.