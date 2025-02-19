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 | Berkay Alptekin

İngiltere'de bir garip olay! Devasa obruk bahçeyi yuttu

İngiltere'nin güneyinde yer alan Godstone köyünde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Pazartesi gecesi 20 metre genişliğindeki obruk bir bahçeyi yutarken bölgedeki 30 ev tahliye edildi.

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İngiltere'de bir garip olay! Devasa obruk bahçeyi yuttu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.02.2025
saat ikonu 15:23
|
GÜNCELLEME:
19.02.2025
saat ikonu 15:27

İngiltere'nin güneyinde yer alan Godstone köyünde büyük bir obruk meydana geldi. Pazartesi gecesi meydana gelen ve Salı sabah saatlerine kadar genişleyen obruk, bir bahçeyi yutarken çevresinde bulunan yaklaşık 30 evde yaşayanlar güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi.

Yetkililer, obruğun en az 20 metreye kadar genişlediğini kaydederken bölge halkı tahliye edilen evlerin yaklaşık 3 yıl önce eski bir kum ocağı alanında inşa edildiğini ifade etti.

"ŞELALENİN İÇİNDEYMİŞ GİBİ HİSSETTİM"

Bölge sakinlerinden Noosh Miri, tahliye edildiklerini söyleyerek kapının şiddetle çalındığını açtığında ise bir şelalenin içindeymiş gibi hissettiğini dile getirdi. Bir başka bölge sakini Rez Mira ise bahçesinin obruğun içine düştüğünü ifade ederek, "Çöktü, duvarın yıkılacağı kesin. Çok korkuyoruz" ifadelerine yer verdi.
Yetkililerin olaya ilişkin incelemesi sürerken bölge halkının olay yerinden uzak durması uyarısı yapıldı.

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