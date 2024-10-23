İngiltere'de bomba tehdidi! Tüm havalimanı tahliye edildi

23 Ekim 2024 17:25 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 17:28

İngiltere'nin Birmingham Havalimanı'nda bomba ihbarı üzerine yolcular tahliye edildi. Tüm uçuşlar askıya alınırken, polis "şüpheli bir araç" ihbarına müdahale ettiklerini ifade etti.

İngiltere'nin Birmingham Havaalanı, bildirilen bir bomba tehdidinin ardından tahliye​ edildi ve tüm uçuşlar​ askıya alındı. Polis​ memurları "devam eden bir olaya" müdahale ederken yolculara havaalanına gelmemeleri çağrısında bulunuldu. Görgü tanıkları, öğleden sonra erken saatlerde alarm verildiğinde terminallerde bekleyen insanların aniden tahliye edildiğini ve havalimanına inen uçuşlardaki yolcuların pistte mahsur kaldıklarını anlattı.

Havalimanına gelen araçlar da geri çevrildi ve olay yerinden çekilen bir fotoğrafta bir polis aracının havalimanına giden bir yola barikat oluşturduğu görüldü.

"HAVALİMANI OPERASYONLARI ASKIYA ALINMIŞTIR"

Bu öğleden sonra havalimanından uçuş rezervasyonu olan kişilerden güncellemeler için havayolu şirketleriyle iletişime geçmeleri istendi.

Birmingham Havalimanı sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "West Midlands Polisi şu anda sahada bir olayla ilgileniyor. Havalimanı operasyonları şu anda askıya alınmıştır. Yolcuların şu anda havalimanına gelmemeleri tavsiye edilir. Havalimanının sosyal medya kanalları durum değiştikçe ve değiştiğinde güncellenecektir." ifadelerine yer verildi.

"İHTİYATİ TEDBİR"

Polis, alanda görülen "şüpheli bir araç" ihbarına yanıt verdiklerini ve havalimanının boşaltılmasını "ihtiyati tedbir" olarak tanımladı. Bir görgü tanığı, havalimanında bir bomba imha ekibinin görüldüğünü ancak bunun polis tarafından doğrulanmadığını söyledi.

Bir West Midlands Polis sözcüsü, "Şüpheli bir araç ihbarı üzerine Birmingham Havalimanı şu anda tahliye edilmektedir. Bu, yolcuların ve personelin güvenliğini sağlamak için alınan bir tedbirdir." ifadelerine yer verdi. Bazı yerel otobüsler ve National Express servisleri de şu anda havalimanına gitmekten kaçınıyor.